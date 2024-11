Ben definit per Lluc Riera, prior de La Sang de Palma, com «un poeta que sap copsar la realitat amb els ulls de la fe», el prevere amic Bosco Faner ens convida a llegir el 27 llibre que ha escrit. «Sigues feliç, estima», que presentarà dissabte a la parròquia de Sant Esteve de Ciutadella.

Qui ha unit la seva vocació de compromís al servei de l’Església de Menorca amb la literatura espiritual, es refereix a ell mateix amb aquestes paraules: «El meu balanç, la meva convicció i el meu aprenentatge consisteixen en el fet que l’única cosa que importa a la vida és estimar, viure i educar-te a tu mateix a favor dels altres». Faner és contundent en afirmar que «la vida val tant quan estimam; quan estimam als altres, a la naturalesa, a un mateix, a Déu que és el gran misteri que sustenta qualsevol vida».

Així com l’alè vital de tots els aucells consisteix en volar; i el d’un peix, nedar; les persones el gaudim plenament amb el verb estimar en tots els seus temps i conjugacions. Estimar i ser estimat, amb una derivada imprescindible: perdonar. Perdonar i ser perdonat. Com escriu el racionalista Baruch Spinoza: «Tota la nostra felicitat i tota la nostra misèria depenen d’una sola cosa: d’allò que estimam».

Hi ha molts camins, com aquest llibre de Bosco Faner on ens endinsa en el sentit, la vigència i el significat dels valors de l’Evangeli, que ens condueixen a Déu: el silenci, la bellesa, la naturalesa i la creació artística, on l’ésser humà cerca l’infinit. A la música religiosa de Haendel, de Bach, de Berlioz i Mozart; l’arquitectura de Gaudí, la pintura d’El Greco; la literatura de Dante, John Milton, Torquato Tasso i Kierkegaard.

En l’equació entre raó i fe, Bosco Faner ens toca, suau, el cor, quan ens transmet els missatges de la tolerància i l’estimació. Eleva la nostra ànima quan tot sembla caure i ens enfonsam en l’absurditat i la desesperança. Ens ajuda a trobar a Déu per retrobar-nos amb nosaltres mateixos. A estimar i ser estimats pels altres.