Un clàssic dels primers dies de l’any és confeccionar nous propòsits. Fem un repàs ràpid, analitzem quines fites d’ara fa un any s’han complert i quines han quedat pendents. El balanç sovint no quadra. Una gran majoria manifesta voluntats que acaben en el calaix: deixar de fumar, anar a un dietista i perdre els quilos que ens sobren, llegir més que l’any passat, fer un passeig diari, ser més positiu, aprendre anglès, viatjar, desenganxar-se d’alguns mals hàbits... Modernitzats, comptem amb un seguit d’aplicacions que ens ajuden a no tirar la tovallola en els reptes més habituals.

AQUESTS DIES DE FESTES SÓN UNA ÈPOCA D’ESTÍMULS, de visites familiars, de menjars copiosos, i de canvis de rutines. Sona allò de «ja tens canes», «uns quilos de més», «sembles cansada», «fas ulleres»… Mentre tu et sents magnífica, sobretot després de fer esport, recordes que la disconformitat amb el teu cos no va néixer amb tu, sinó que te l’han construïda. Algú s’ha encarregat que no t’acabis de sentir bé, i a través de la publicitat i els prototips de bellesa, et fan l’escrutini.

Les apps, els algoritmes, i la intel·ligència artificial ens controlen tot açò, fins i tot si l’addicció és el propi mòbil. Un desig senzill i fàcil seria fer esperar un poc el WhatsApp. No us impacienteu. Podem relaxar una mica la cultura de la immediatesa.

Sol passar una cosa semblant amb els pressupostos destinats als menorquins, aprovats enguany amb picaresca i pensats per avançar en el nostre benestar social i comunitari. Diuen que el 2025 es faran inversions significatives per millorar el cicle de l’aigua, dedicant-hi 20 milions d’euros. La carretera general comptarà amb 11 milions extra per millorar la mobilitat. L’àrea de medi ambient gestionarà prop de 54 milions perquè el títol de Reserva de la Biosfera, que gaudim des de fa 30 anys, requereix «un futur equilibrat per a les generacions actuals i futures». Amb un redactat ambiciós i una clara visió estratègica, el pressupost aborda diversos pilars fonamentals per impulsar la sostenibilitat i la resiliència del territori, segons indica la web del Consell Insular.

Una de les preocupacions del 2024, la plantilla de bombers, s’augmentarà fins a les 22 persones; s’adquiriran 2 nous vehicles per al servei i es començarà la reforma del parc de Ciutadella. Remugar, va bé.

Creix el capítol de personal per millorar les condicions laborals i reconèixer el treball del funcionariat. Els salaris dels alts càrrecs també seran incrementats. El president, per exemple, segons fonts del propi diari, experimentarà un augment de 3.000 euros respecte al 2024.

ELS DIES PASSEN RÀPIDAMENT, i les tasques i les obligacions diàries et consumeixen l’energia d’avui, mentre que demà serà un dia semblant a l’actual. Allò que tant t’agrada ja fa massa temps que espera. No obstant això, podries aconseguir-ho. Transforma les inquietuds i els maldecaps, alleugereix tot allò que t’és feixuc.

El 2025 no tindràs aigua potable, pagaràs més per l’IBI i els fems, el preu de l’habitatge no baixarà, i el teu salari no augmentarà al mateix ritme que els preus. Per tant, aposta per tu mateix/a. Les administracions, com bé saps, ho faran o no ho faran.

El 2025, hauràs de confiar en tu mateix/a. Les administracions no convertiran en fets la millora de la teva qualitat de vida.