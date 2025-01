És habitual encetar l’Any amb el propòsit de fer coses noves o reprendre’n qualcuna que havíem deixat abandonada. En canvi altres, en tost d’estrenar activitats, prefereixen fer les mateixes coses que ja feien, emperò millor de com les venien fent. «El saber no ocupa lloc». L’augment dels coneixements i habilitats no fa nosa i és per sempre, així, que tant uns com els altres van ben encaminats.

Un company des Diari em comenta la dita «Fer s’esperiment» i només sé que fa referència a la part alta d’una casa, per açò he intentat posar en ordre diverses paraules: Si està feta amb teules la coberta exterior d’un edifici es la teulada, el trespol és la cara interior de la coberta on va l’entaulat. A les cases antigues es diu golfes a l’espai comprès entre la teulada i el sostre més alt, fa d’aïllant tèrmic i s’empra per guardar-hi objectes vells. A ca meva en teníem una de poca alçada, no podíem caminar-hi. Sí que podíem fer-ho a les habitacions que dèiem es porxo, es porxos o dalt es porxo. El sostre és la part superior que cobreix una habitació i la limita per dalt i un cel ras és un sostre de superfície llisa. La treginada o traginada és el sostre i l’esperiment és una treginada de bigues. «Fer s’esperiment» fa referència a fer-lo net, emblanquinar-lo, donant-li una passada de calç. El 2024 ha sigut el més càlid mai registrat i també l’any rècord en desastres naturals, n’hi ha més, més intensos i fan més mal. L’emergència climàtica és indiscutible. Vivim en una nova era perillosa i el secretari general de l’ONU, António Guterres ha parlat de «col·lapse climàtic». La contaminació de l’atmosfera -la part més alta de la nostra casa, el planeta Terra- i l’efecte hivernacle, són els principals causants de l’escalfament global i el canvi climàtic. «Fer s’esperiment» no és suficient, l’atmosfera necessita treure la brutícia, «fer dissabte». Una neteja intensa i a fons.