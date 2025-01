El Consell és responsable de la promoció turística de Menorca des de 2019. De llavors fins enguany el pressupost ha crescut un 75 per cent. Els governs d’esquerres i de dretes cada any han destinat més doblers a promoció que l’any anterior (excepte un petit descens l’any passat en què el PP va gestionar un pressupost prorrogat). Tothom està d’acord amb els grans objectius pel principal motor de l’economia de Menorca: no incrementar els turistes els mesos de màxima ocupació, atraure activitat els altres mesos per estirar la temporada, donar valor a nous productes, com el turisme esportiu i cultural. La nova gerent de la Fundació Foment i fins fa poc directora insular de Turisme, Begoña Mercadal, fa feina amb aquests objectius. Per aquest motiu la gran majoria de les 39 fires en què Menorca estarà present són sectorials o a possibles nous mercats. Així i tot es manté la participació a onze fires generalistes i creix la venda de paquets turístics. El creixement de l’activitat els mesos de maig i octubre no aconsegueix reduir la pressió sobre juliol i agost.

Una conclusió és que no és necessari reduir el pressupost en promoció o fins i tot deixar de fer-ne, com plantegen alguns grups polítics, per no patir la massificació. Fins i tot, incrementant el pressupost es poden conseguir bons resultats en aquest aspecte. Crec que l'equip de Govern d'Adolfo Vilafranca té molt clar l'objectiu de desestacionalitzar però no tant el de reduir la pressió turística. Sembla que creuen més en el discurs que la massificació és un problema de Mallorca i Eivissa i que Menorca no la pateix en les mateixes proporcions. Aquesta idea fa que no es posin en marxa mesures o que els estudis que les han de justificar es demorin de forma injustificable. La limitació en l'entrada de cotxes els mesos de màxima saturació, que ja està en marxa a altres illes, seria una decisió coherent amb la promoció ben orientada.