Para que sepa quien quiera saberlo: solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nací en un trocito del mejor paisaje del Mediterráneo.

Sin harina no hay ni coca ni pan.

La historia es una novela inacabada.

Mal juzgará un juez que desconoce la verdad del hecho que está juzgando.

Un hombre sin ilusiones es un hombre sin alma.

Dios creó para Adán una mujer pero le libró de la suegra.

La naturaleza no nos pide permiso para nacer ni disculpas para morir.

Si tienes buena memoria, tienes una buena hemeroteca.

El futuro es un verbo no nato.

Hay obras del pintor Carlos Mascaró que le alegran el día a quien las ve.

La logopedia es para enseñar a hablar, no para enseñar a callar.

Tengo un amigo médico que cuando decide ir al médico porque está enfermo, se mira en un espejo.

Tengo un amigo que ha probado en vida su ataúd porque dice que no quiere ir incómodo en su último viaje.

No me avergüenza decir que no sé lo que ignoro.

Un huevo es un pollo en conserva.

Ningún bodeguero ha hecho jamás un vino como el que hizo Jesús en las bodas de Caná de Galilea.

Conozco hombres sin ningún cargo que tienen muchos méritos y otros con varios cargos a pesar de no tener ningún mérito.

El juez que libera un criminal y manda a la cárcel a un inocente, más le valiera no ser juez.

Dentro de cada ser humano hay un juez escondido.

Si Dios está de tu parte, no temas a quien esté contra ti.

Las rosas tienen espinas aunque hay muchas espinas que no tienen rosas.

Cuando la justicia se aplica con exceso, se convierte en injusticia.

Los dioses modernos suelen ser hijos de la miopía.

El cangrejo ermitaño es el okupa más antiguo del mundo.

Raro es el ignorante que reconoce que es un ignorante.

Solo un idiota le devuelve una coz a un asno.

La verdad no hay que inventarla, la mentira sí.

Es mejor no comprender algo que comprenderlo mal.

Es un error corregir un error con otro error.

He consultado a don Emelardo que trabaja de cura de los de llevar sotana: dígame padre si no es un pecado de caridad cristiana eso de querer a una sola mujer habiendo tantas mujeres.

El pecado siempre está camuflado detrás de algo prohibido.

Nada ni nadie puede evitar que ocurra lo que ya ha ocurrido.

El problema de la experiencia es el tiempo que hay que invertir hasta conseguirla.

Mal lazarillo lleva el ciego si el lazarillo es ciego.

Ningún sabio puede responder todas las preguntas que en un día puede hacerle un idiota.