María Patiño relata su íntimo encuentro con Andy García

Mucho se ha hablado sobre la vida privada de María Patiño. Este miércoles la periodista era una de las protagonistas de la portada de la revista Lecturas, donde Omar Suárez le preguntaba por sus supuestos romances en el pasado con Fran Rivera y Jesulín de Ubrique. La presentadora, lejos de responder, lanzó una bomba: «Mis grandes secretos no se saben y yo soy una persona de contar todo, pero me he dado cuenta de que lo importante de mi vida sí sé guardarlo. Se cuentan cosas que no han pasado y todavía nadie me ha preguntado por cosas que sí han ocurrido».

Como no podía ser de otra forma, este jueves en Sálvame sus compañeros indagaron en el tema y Patiño decidió contar la anécdota que vivió con Andy García. La colaboradora explicó que, mucho antes de conocer a su actual marido, estaba en la recepción de un hotel haciendo guardia cuando un escolta se acercó a ella y le dijo que el actor internacional quería que «subiera a su habitación». María, sorprendida por la propuesta, le pidió a una compañera de prensa que fuese con ella. Noticias relacionadas El marido de María Patiño, protagonista del anuncio de una conocida cadena de pizzerías Al abrir la puerta, la reportera se encontró algo que no esperaba: «Aparece Andy García con una camisa blanca por fuera, un pantalón vaquero y detrás un piano de cola todo lleno de quesos y dos copas de vino...». Al ver la escena, decidió irse y volver a la recepción. Al ser preguntada sobre si ha arrepentido con los años de haberse marchado, la presentadora de Socialité ha dicho que no, ya que en aquel momento el actor estaba casado. «No me hubiese sentido cómoda sabiendo que tenía mujer», aseguró en el programa de las tardes. La gallega tiene un hijo de 21 años, que mantiene al margen de los focos. Respecto a su vida sentimental, lleva 15 años con Ricardo Rodríguez, aunque no fue hasta hace dos años cuando la pareja decidió darse el «sí, quiero» en una ceremonia privada celebrada en Sri Lanka. El actor es un rostro conocido para la audiencia ya que se le ha podido ver en series como B&B o Gran Reserva. Además, hace pocas semanas ha protagonizado el anuncio de una conocida franquicia de pizzerías.