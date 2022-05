Victoria Federica rompe con Jorge Bárcenas

Tras semanas de rumores, la revista ¡Hola! ha confirmado este miércoles que Victoria Federica de Marichalar y Jorge Bárcenas han roto definitivamente. Tras casi tres años de relación, la hija de la infanta Elena ha decidido poner punto y final a su noviazgo con el dj. El citado medio asegura que la pareja tomó esta decisión el 10 de mayo, pocos días después de que la joven disfrutase de la feria de Sevilla. De este modo Victoria Federica habría abandonado el domicilio en el que residía con Jorge y ahora ha vuelto a compartir hogar con su madre.

La conocida revista aclara que no ha habido terceras personas, aunque el programa Sociliaté informó este sábado de que habían 'pillado' a la sobrina del rey muy acaramelada con un chico en una discoteca. Una fuente cercana a la joven confirmó en el programa de Telecinco que durante la feria de abril la propia influencer contó que ya no estaba saliendo con el Jorge: «Nos decía que estaría encantada de encontrar un nuevo novio, tenía ganas de ligar con chicos».

Es más, según esta fuente la hija de Jaime de Marichalar ya habría empezado una nueva relación: «Son amigos desde hace mucho tiempo pero la verdad es que siempre que están juntos hay muy buen feeling entre ellos, les gusta ir juntos a los toros». El formato presentado por María Patiño fue más allá y especificó que el chico es cuestión es un madrileño, estudiante de empresariales y relaciones públicas de un conocido local de Madrid. Además, han comprobado que el joven comenta de forma habitual las publicaciones de Victoria Federica.

Victoria Federica habría asegurado en su entorno más cercano que "está abierto al amor" #Socialité561 https://t.co/FEYjqYtZUg — SOCIALITÉ (@socialitet5) May 14, 2022

En el mes de marzo la joven concedió su primera entrevista en la revista Elle, una conversación en la que tuvo muy presente a su abuelo, Juan Carlos I, y es que tal y como indicó, es su persona «favorita del mundo» y le considera un «segundo padre». «Desde niña le he admirado, siempre le he visto como un hombre dedicado y espero que todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida sea reconocido y estimado. [...] Sólo quiero que se valore su entrega por este país. Hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera», explicó.