Chenoa continúa con su verano mediterráneo. La cantante disfruta de unos días en Mallorca junto a su marido Miguel Sánchez Encinas. La pareja ha regresado a la isla de su boda para pasar unos días rodeados de naturaleza en la Serra de Tramuntana. Tras celebrar su enlace a principios de verano en la exclusiva finca de Comassema, situada en el valle de Orient, los recién casados han transportado su amor por todo el Mediterráneo: Grecia, Croacia, Malta, Marbella... Para finalmente, poner la guinda en Mallorca.

La jurado de Tu cara me suena ha compartido a través de sus redes sociales detalles de su estancia. Parece ser que la cantante ha pasado su día en Deià y Valldemossa, según ha compartido en sus stories, ha hecho una visita al mirador de Sa Foradada bajo el brazo de su marido, y posteriormente ha comido en el restaurante Ca's Patró March, con vistas al Mediterráneo. Su jornada ha culminado con una función de piano de la mano de Eudald Buch en el Festival Chopin de Valldemossa.

Además, Chenoa ha publicado una puesta de sol entre nubes desde la Torre del Verger, en Banyalbufar. Para la ocasión, ha elegido un vestido low-cost de Shein, largo hasta los pies con cuello halter, el que parece su escote favorito. Puesto que recientemente ha lucido un vestido con corte similar en Mallorca, también de la misma tienda online. Unas emotivas palabras que la cantante ha querido dedicar a la Isla acompañan a la imagen: «Te debía un atardecer...y brindo por muchos más. Mallorca hay quien cree que me conoce, pero solo tú me has visto crecer, caerme y levantarme, dándome oxígeno y fuerzas. Pisando tu roca vuelvo a quien fui para agradecerte cada horizonte que me hizo ser quien soy. Gracias Mallorca porque eres más que verano para mí. Mallorca mágica.»