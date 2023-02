Angy Fernández confirma su relación con Pepe Nufrio

Angy Fernández tiene una nueva ilusión. La mallorquina ha confirmado este martes a través de sus redes sociales su relación con el también actor Pepe Nufrio. Ambos coincidieron en Málaga en el musical Godspell de Antonio Banderas y la artista ha aprovechado el día de San Valentín, 14 de febrero, para compartir con sus seguidores su noviazgo. La cantante ha publicado una fotografía en blanco y negro en su Instagram en la que aparece dando un beso un chico acompañada por el texto «jejeje» y cinco iconos de corazón.

Hace un año Angy anunció que ella y Jaime Sánchez habían decidido romper tras siete años de relación. «Lo llevaba mal, pero el teatro me ayudó mucho y ya he vuelto un poco a la vida. Gracias a mi madre también, tengo mucha suerte con ella. Nunca he estado sola mucho tiempo y es necesario. Estoy aprendiendo a estar conmigo, que es algo muy difícil», reconoció a un reportero Europa Press. Aunque la separación fue amistosa, explicó que prefería no mantener el contacto: «Ahora no sabemos nada el uno del otro, que eso viene bien, pero volveremos a ser amigos».

La confirmación de su nueva relación llega en un momento laboral complicado para la artista. A principios de este mes explicó a través de su Twitter que hacía meses que no tenía ningún casting. Unas palabras que horas más tarde quiso puntualizar para tranquilizar a sus fans: «No sé muy bien por qué escribo a veces lo que escribo, por qué soy tan transparente. No me quiero meter en polémicas ni dar pena, solo contar mi realidad y la de muchas personas». «Estaba triste y conté el por qué, porque es mi realidad y creo que lo hice porque me gustaría que me leyera un director o directora y me probara para su peli», lamentó. Un tuit en el que ya reconoció que estaba ilusionada, aunque no mencionaba a la persona que ocupa su corazón: «Estoy enamorada y sin parar de crear».

Precisamente a través de esta misma vía explicó en 2018 que sufre depresión. En un emotivo mensaje en el que se despedía el año hizo esta confesión: «Este año ha sido un año de crecimiento emocional. De madurez. De pegar un golpe en la mesa y decirle a mi mente: Basta. Aún queda trabajo por hacer pero, pero he dado un paso grande. He sufrido depresión muchos años y hoy día siento que estoy saliendo del agujero». Aunque han pasado ya cinco años, la mallorquina asegura que la lucha es constante.