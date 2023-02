Risto Mejide y su nueva novia, pillados de escapada romántica en París

Este fin de semana ha circulado un vídeo en el que aparece Risto Mejide como protagonista. Estas imágenes que han salido recientemente a la luz serían las primeras que confirmarían la nueva ilusión del presentador de Todo es mentira. Ya han pasado más de cinco meses desde que el publicista y Laura Escanes decidieron poner punto y final a una relación de siete años juntos y una hija en común. La influencer ha rehecho su vida con el cantante sevillano Álvaro de Luna y ahora Risto también ha dado el paso de enamorarse de nuevo.

El tiktoker Abel Planelles ha sido quien ha dado la exclusiva a través de su canal de TikTok. El joven ha compartido un vídeo en el que se va a Risto Mejide con una joven de melena rubia cogidos de la mano y paseando por las calles de París. Estas imágenes, que serían del 20 de enero, confirmarían los rumores que ya existían acerca de esta posible pareja, que el mismo tiktoker dio detalles hace escasamente unos días. Según apuntó Planelles, no es la primera vez que la pareja se ha dejado ver ya que pasean tranquilamente por Valencia. Parece ser que Risto Mejide va en serio porque ha seguido tanto la cuenta de ella como la de su mascota llamada Kairo en Instagram.

El publicista y su novia quieren demostrar su amor y ya no se esconden. Los dos fueron grabados de espaldas disfrutando de un romántico viaje a la capital francesa. La joven tiene 26 años, la misma edad que la ex de Risto. A pesar de estar juntos, el presentador no ha publicado todavía ninguna imagen con ella, por lo que no hay rastro de su relación. La joven, que es farmaceútica y tatuadora, prefiere ir paso a paso y estar en el anonimato ya que sus cuentas de redes sociales aún no son públicas.