Joana Sanz rompe definitivamente con Dani Alves: esta es la dura carta de su adiós

La vida de Joana Sanz ha dado un vuelco inesperado este año. Hace tres meses saltó la noticia que ponía en tela de juicio a su marido Dani Alves y es ahí cuando empezó la pesadilla para la modelo. El futbolista brasileño fue acusado de violación y a día de hoy permanece ingresado en la prisión de Brians 2. La versión de la joven ha sido muy clara desde el principio y ha sido fundamental el protocolo que siguió desde que fue agredida sexualmente el pasado 20 de enero. La mujer presentó una denuncia nada más se sucedieron los hechos gracias al apoyo de de sus amigas y de la seguridad que había esa noche en la discoteca Sutton de Barcelona. También renegó de la indemnización para así reforzar su credibilidad. Por otro lado, la canaria quiere dejar atrás esta etapa en la que se ha visto afectada y alejarse del exfutbolista a través de una carta en redes sociales.

Joana Sanz ha querido compartir con sus seguidores el mal momento que está pasando. A través de una dura carta ha descrito cómo se encuentra a día de hoy y que papel juega Dani Alves actualmente para ella. La modelo ha confesado que se separa de él tras ocho años juntos: «Han sido meses horribles, no los más duro de mi vida, porque me he enfrentado a muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos». La modelo afirma que es muy difícil ver como la persona que ha estado a su lado todos estos años pueda ser 'otra' totalmente diferente: «Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba. Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme...».

Y continúa: «me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, soy increíble. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Seguiré estando, pero de otra forma». Tras confirmar su ruptura confiesa que pone en primer lugar su amor propio a todo lo demás, incluso a su media naranja: «Lo amo y amaré siempre, quien diga que el amor se olvida, se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho a mí misma». Por último, la canaria termina anunciando que acaba un ciclo y empieza otro: «Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa que empezó en 2015. Doy gracias por los aprendizajes, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a lo siguiente».

Para Joana Sanz este 2023 está siendo muy duro. La joven perdió a su madre en medio de la polémica con el exfutbolista. Siempre ha aprovechado sus redes sociales para compartir sus emociones y pensamientos al encontrarse sola de un mes para otro. Los medios de comunicación y sus seguidores siempre han estado muy pendientes de sus pasos. Una de las decisiones que más llamó la atención fueron las fotos que tenía en común con el exfutbolista brasileño. La mayoría desaparecieron en todas sus redes. Durante este trimestre, la modelo ha cambiado su actitud y finalmente decidió apoyarlo y visitó un par de veces a Dani Alves en un 'vis a vis' en la cárcel. Visiblemente afectada, la modelo ha querido zanjar esta etapa tan dolorosa de su vida y comenzar a sanar.