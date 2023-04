Karol G, indignada por los retoques de su imagen en la portada de una revista

Karol G, una de las cantantes más famosas internacionalmente, ha compartido una publicación en Instagram mostrando su indignación por los retoques que, según dice, han realizado a una fotografía suya publicada en la portada de la revista 'GQ'.

La publicación ha dedicado a la diva una gran cantidad de páginas en un reportaje, y una primera plana con una fotografía suya y el título «El poder de la música en español».

Sin embargo, Karol G, ha manifestado ante sus 61,2 millones de seguidores en Instagram su descontento con una publicación que arrancaba así: «No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa».

E insistía, molesta: «Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural». Además, aunque afirma agradecer a la revista la oportunidad, insiste en que les trasladó su inconformidad sobre las ediciones que realizaron a la foto, ante lo cual la publicación no reaccionó: «No hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios».

Y por último, concluía manifestando: «Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad».