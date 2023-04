La novia de Joaquín Prat aparece por primera vez en televisión para sorprender a su chico

Joaquín Prat soplaba este lunes 48 velas y sus compañeros del programa Ya es mediodía le han querido dar una sorpresa. Cuando ya finalizaba la emisión, los colaboradores comenzaron a cantar el cumpleaños feliz al periodista: «Dar gracias a la vida por poder celebrarlo rodeado de la gente a la que quiero, trabajando y que la salud me respete», dijo emocionado. En ese momento recibió la llamada de Víctor, uno de sus amigos de Mallorca: «¿Qué pasa Viti? Me sorprende que te hayan liado… ¿Luce el sol en la Isla?».

Mientras charlaba por teléfono, entraron sus compañeros con una tarta y Joaquín empezó a percatarse de la sorpresa: «No me digas que va a entrar mi madre aquí por plató, me están entrando unos calores… Este es el día que se casaron mis padres, aquí en España no existía el divorcio… Yo he estado en las dos bodas de mis padres, fui un penalti». Entonces se dio cuenta de que tanto su madre, Marianne Sandberg, como su chica, Alexia Pla, estaban en plató. «Los dos amores de mi vida. Mamá, que os quiero, Alexia, mi vida», dijo emocionado.

El periodista, de 47 años, se separó hace dos años de su exmujer Yolanda Bravo. Tras 12 años juntos y un hijo en común, Joaquín Prat inició una relación con Alexia, enfermera y dueña de dos clínicas de estética, una de ellas en Ibiza. Juntos viajaron a Mallorca en el mes de marzo para acudir al cumpleaños de su tía Cecilia Sandberg: la agente inmobiliaria disfrutó de una fiesta en la que también estuvieron rostros conocidos de la sociedad mallorquina y televisivos como la presentadora de Antena 3 Sonsoles Ónega.

Prat siempre que puede viajar a las Islas ya que es un enamorado de la Isla e incluso asegura que «se siente mallorquín al 100 %». Este 2022 se compró una vivienda en Palma: un lujoso chalet en el barrio de Sant Agustí, entre las playas de Illetes y Cala Major. Según apunta Lecturas, fue el pasado mes de agosto cuando tomó la decisión de adquirir esta propiedad en una zona con vistas al mar. El chalet, de 220 m2, tiene dos terrazas, dos pisos de sótano y un precioso jardín de 70 m2, además de una espectacular piscina. Según Lecturas, el comunicador ha solicitado una hipoteca por valor de 450.000 euros para hacer frente al adosado, que estaría valorado en un millón de euros.