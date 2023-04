Marta Riesco confirma su ruptura con Antonio David: «Ro has conseguido lo que querías»

Marta Riesco y Antonio David Flores han puesto punto y final a su relación. La propia periodista ha comunicado la noticia este jueves a través de unas historias en su perfil de Instagram en las que también ataca a Rocío Flores, hija del ex guardia civil: «Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche (por el miércoles). Ro espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías», escribe sobre una fotografía en la que se puede ver el mar.

En una segunda publicación, con unas maletas de fondo, explica que está viviendo unos momentos complicados: «Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida». El 21 de noviembre de 2020, pocos días después de que se hiciese pública la ruptura de Antonio David y Olga Moreno, saltaron las primeras informaciones que relacionaban al ex colaborador televisivo con la periodista. No fue hasta enero de 2021 cuando, tras la publicación de unas fotografías, Marta confirmó en El programa de Ana Rosa su noviazgo con el ex de Rocío Carrasco.

Historias compartidas este jueves por Marta Riesco.

Aunque en un primer momento la periodista pidió que se respetara su derecho a la intimidad, con el paso de los meses comenzó a defender a su ex en los medios. Marta trabajaba como reportera junto a Ana Rosa Quintana y como colaboradora en Ya son las ocho y Fiesta, tres puestos que le sirvieron de altavoz cuando Antonio David fue apartado de los medios tras la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. Este mes de abril finalmente Mediaset decidió romper su relación laboral con Riesco.

«Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017», denunció la reportera en sus redes sociales. Respecto a su relación con Rocío Flores, hay que tener en cuenta que ambas entablaron una amistad cuando coincidieron en El programa de Ana Rosa e incluso salían juntas. La sorpresa llegó cuando Ro se enteró de la relación de su amiga con su padre por los medios de comunicación, una «traición» que la influencer no ha podido perdonar.