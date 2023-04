Chenoa sorprende con su cambio de 'look'

Renovarse o morir, o al menos eso piensa Chenoa. La artista ha querido dar un cambio a su imagen y la tarde de este jueves ha sorprendido a sus seguidores con un vídeo en el que muestra un cabello mucho más largo del que lucía estos últimos años. La cantante ha apostado por unas extensiones lisas y de tono castaño, acorde con el color de su melena actual. La jurado de Tu cara me suena suele hacer pequeños cambios en su imagen como añadir reflejos más claros y flequillos desfilados.

Eso sí, en esta ocasión ha querido renovar por completo su look en un conocido salón de Madrid y la opinión de sus seguidores ha sido unánime. «Me chifla», «que guapa» o «te queda genial» es una muestra de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la artista en Instagram. Rostros conocidos como Anne Igartiburu, Lidia San José o Andrea Guasch también han reaccionado con palabras de cariño a este cambio. Que Chenoa cuida su físico y su alimentación no es ningún secreto y gracias a las redes sociales puede compartir con sus seguidores todas sus rutinas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa)

Para conseguir un vientre plano y definido la también presentadora recurre a los hipopresivos, un tipo de ejercicio que consiste en succionar de forma profunda la musculatura del abdomen. «A mí los hipopresivos me sorprendieron, pero no por la parte abdominal, sino porque tenía mucho dolor lumbar y se me ha quitado. Como yo estoy hundida de cadera, me dolía muchísimo. Me ha ayudado mucho», explicó en Pronto. Además, reconoció que controla mucho su alimentación: «No acepto muy bien la lactosa. Tengo casi un 90 % de intolerancia, por eso, cuando me la quité, me empecé a desinflamar».

Respecto a su vida sentimental, esta Semana Santa Chenoa y su marido, Miguel Sánchez Encinas, pasaron unos días en Mallorca. El matrimonio paseó junto al mar y, además, disfrutaron de los primeros rayos de sol en la playa de Portals. La propia cantante compartió unas imágenes en las que aparecía muy sonriente jugando con un perro salchicha: para la ocasión escogió una sudadera gris y un vaquero amplio, una opción cómoda para esta jornada festiva. Eso sí, Chenoa prefirió no compartir ninguna instantánea con su esposo, con el que se casó el pasado 17 de junio en la finca Comassema, que se escondía tras el objetivo.