Unas imágenes de Camilo Blanes, más conocido como Camilín, han hecho saltar todas las alarmas. El hijo de Camilo Sesto publicó en sus redes sociales unas fotos en las que se le ha podido ver desaliñado y demacrado. Tras la lluvia de comentarios, que le aconsejaban que buscara ayuda y que él podía salir «de esta situación», y el eco que se hizo la prensa, Camilín decidió borrar la publicación. Pero esto no ha servido para apartarlo del centro de las miradas.

Una de las personas que más ha mostrado su preocupación por la situación es su propia madre, Lourdes Ornelas, que aseguró en el programa Fiesta de Telecinco, que estaba «completamente destrozada por ver a su hijo así». «Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante», aseguraba en una carta que mandó a Marisa Martín Blázquez.

«Desconozco a esta persona, ya no puedo hablar con él. No creo que él sea consciente de todo. No está bien en estas condiciones, está en su peor momento. Esto fue a raíz de la muerte de su padre. No es fácil», decía en la misiva. En este sentido, la madre de Camilín explicó que su hijo no entiende el revuelo que han causado sus imágenes subidas a Instagram y considera que no hay nada malo en ellas.

Para confirmar esta afirmación, el mismo Camilín ha publicado hace unas horas una nueva publicación en la red social en la que se le puede ver con cara de desconcierto y una simple frase: «¿Estáis bien?». Camilo Blanes ha querido contestar de esta forma a los seguidores seguidores que se han preocupado por su estado de salud.