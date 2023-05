La finca de Son Coll del tenista Boris Becker tiene nuevo propietario. Según el Bild am Sonntag, la propiedad fue comprada por un joven empresario del sur de Alemania. Desde 2019, la villa había pertenecido a un acreedor de Becker, el banco privado inglés Arbuthnot Latham. Becker la había comprado en 1997, pero tuvo problemas de liquidez y la finca quedó hipotecada. En los últimos tiempos la villa de Becker fue noticia porque había sido ocupada.

Según ha declarado ahora el nuevo comprador al Bild am Sonntag, planea mudarse él mismo a la finca. «La casa no se venderá y no se permitirá la entrada a ningún extraño. Espero que en el futuro se respete nuestra intimidad», ha declarado el empresario, que al parecer lleva algún tiempo en su casa de Mallorca.

El comprador, que desea permanecer en el anonimato, tendrá que desembolsar mucho dinero para remodelar la propiedad. Además, primero tuvo que vaciarla: «Nos deshicimos de 150 contenedores de chatarra cuando nos hicimos cargo de la casa», dijo el propietario mientras reconoce que ya ha iniciado algunas reformas como la casa de la piscina y que han plantado unos 500 naranjos. La finca tiene 13 dormitorios y una gran sala de estar. También se dice que hay una sala de meditación de estilo marroquí.