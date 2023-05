Después de casi 30 años de su desaparición, el padre de Ylenia Carrisi, Al Bano, ha desvelado lo que le pasó a su hija cuando se produjo su desaparición en Nueva Orleans la víspera del Año Nuevo de 1994. Desde el día que desapareció su hija, el cantante italiano buscó durante años a si hija para saber donde estaba y qué le había pasado. Tras casi 20 años de búsqueda, Al Bano pidió que declarasen que Ylenia estaba muerta.

A pesar de que en ese momento no dio muchas explicaciones, ahora sí que lo ha hecho durante una entrevista en el Corriere Della Sera. «Ahora sé lo que le pasó», ha explicado. Ylenia acompañaba a sus padres a algunos de los conciertos que hacía él y, según ha explicado su padre, fue en Nueva Orleans donde tuvo «su fatídico encuentro». En este sentido, Al Bano explica que allí su hija conoció a «vagabundos y artistas de la calle».

El cantante explica que una tarde decidió quedarse con su hija porque había notado algo raro y, de repente, ella empezó a correr gritando «detente, ese hombre me quiere hacer daño». «Ese hombre era yo», explica. «Era claramente un problema de drogas», sentencia. «Ella me dio esquinazo y no la volví a encontrar hasta las 8 de la mañana. Le dijo a su madre que esa noche se había jugado la vida en las aguas del Mississippi».

Después de esto, regresaron a casa, pero Ylenia le dijo a su padre un tiempo después que quería escribir un libro y que tenía que ir a Belice para poder llevar a cabo el proyecto. En este punto, Al Bano explica que tras un incidente en el cual casi perdió la vida, decidió volver a Nueva Orleans, donde, según su padre, sucedió todo. Tras reconstruir cada hora del último día que se supo algo de su hija, el cantante italiano encontró a un vigilante de puerto que la vio por última vez.

Este le contó llamó la atención a Ylenia por estar sentada en el puerto junto al agua. «No puedes quedarte aquí», le dijo el vigilante. Pero Ylenia le contestó: «Yo pertenezco a las aguas», y se zambulló en el río nadando a mariposa. «Ahí entendí que el vigilante estaba diciendo la verdad, porque Ylenia solía decir esa frase de niña antes de tirarse al agua, y siempre nadaba en estilo mariposa. Pero el Mississippi no perdona». A pesar de que el cantante cree firmemente que así fue como murió su hija, el cuerpo de la joven nunca se ha encontrado, por lo que es imposible poder demostrar su versión.