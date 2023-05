Norma Duval: «Matthias y yo tenemos previsto dar la vuelta al mundo»

Imagen de la marca de ropa Punto Roma, Norma Duval reaparece en Palma, por primera vez tras su enlace sorpresa el pasado mes de noviembre en Suiza con el empresario alemán Matthias Kühn. En uno de los mejores momentos personales y profesionales, Norma Duval se muestra incombustible, y disfruta de su trabajo en televisión y como imagen de marcas, así como de su familia, a la que reunirá en Mallorca este verano.

Es la primera vez que le vemos en Mallorca desde su boda sorpresa, en Suiza, el pasado mes de noviembre...

– Sí. Teníamos pensado casarnos desde hace tiempo, pero mi madre estaba muy mal, al igual que la madre de Matthias. Fue un tiempo muy intenso y fallecieron las dos con una diferencia de mes y medio, y entonces a partir de ahí nos replanteamos casarnos y bueno, hicimos una boda sumamente privadísima y fueron el abogado de Matthias y mi amiga Concha Zuara, que es magistrada, los testigos de la boda. Curiosamente, Concha fue quien me casó con José Frade en 2004. Esta vez llevé un traje de Carla Ruiz, que me hizo por encargo telefónico, ya que ella tiene mis medidas, y le aseguro que fue muy divertido porque en las tres veces que me he casado, siempre he ido corriendo con el vestido de novia.

Es su tercera boda. ¿A la tercera va la vencida?

– Espero que sí. Espero y deseo que sí (sonríe).

Además de su estado civil, ¿en qué ha cambiado su vida tras la boda?

– En nada. Seguimos igual. Vivimos entre Suiza, Mallorca, Madrid... En realidad vivo en el avión porque estoy todos los días de un lado a otro, si no es por trabajo, es por la familia.

Desde su experiencia, ¿cuál es el secreto para que una relación perdure en el tiempo?

– Darse espacio. Es fundamental que las parejas sean independientes y que estén juntos pero sin agobiar. Si estás 24 horas del días con la pareja, la relación termina quemándose.

¿Cómo se mantiene en forma?

– Pues con la marcha que llevo. No paro en todo el día. Tendría que volver al gimnasio. No he hecho ‘operación verano’. No me ha dado tiempo. Estoy trabajando todo el día. Mañana voy a un programa de televisión en Barcelona, anteayer también estaba en un acto de la firma, hoy estoy aquí, como ves no paro.

Últimamente le veo mucho en redes sociales. ¿Se ha hecho ‘influencer’?

– Sí, la verdad es que me divierte, pero además estamos en un proyecto haciendo muchos directos en las cuentas de Instagram.

Sus posados para la prensa en bikini y los de Ana Obregón abrían los veranos en Mallorca. ¿No habrá más?

– Los míos se acabaron ya. No posaré en biquini y en bañador no lo voy a hacer tampoco. Quizás un reportaje bonito, en el mar, veraniego, con ropa chula, pero en bañador no. Cada cosa tiene su momento y nada es eterno.

Ana Obregón y usted han sido musas del verano mallorquín y han rodado una película juntas. Las dos abuelas ahora… ¿Qué opina de la decisión de Ana Obregón, con su nieta por gestación subrogada?

– Pues me parece muy bien. Ella es feliz, tiene una nieta de su hijo. Las cosas han avanzado tanto... Las parejas gays quieren tener un hijo y lo tienen, ¿por qué ella no puede tener una nieta de su hijo?. ¿Me puede explicar por qué no, si ha perdido lo más grande de su vida, que era su hijo?. Yo perdí a mi hermana y aún no lo he superado. A mí me parece estupendo lo que ha hecho Ana. Hay que ser respetuosos con la vida de los demás, yo nunca me he metido en la vida de nadie. Es bonito y maravilloso que ella tenga su nieta.

Se ha consolidado en televisión... ¿Tiene más proyectos?

– Ahora no me planteo nada. Quiero estar más libre. Matthias y yo queremos viajar, hemos trabajado mucho. Tenemos previsto dar la vuelta al mundo. La vamos hacer los dos solos y posiblemente sea el año que viene.

¿Cómo se presenta el verano?

– Pues yo quiero estar con mi marido, mis hijos, mis nietos en Mallorca. No puedo vivir sin Mallorca. Para mí esto es el paraíso. Siempre lo he dicho, si existe el paraíso se llama Mallorca.