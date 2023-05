Menos de 24 horas después de que la firma Sophie et Voilà anunciase que rompía su contrato para diseñar el vestido de novia de Tamara Falcó, las propietarias de la marca han hablado con la periodista Leticia Requejo de El programa de Ana Rosa para explicar su decisión. «La última prueba de vestido fue hace dos semanas y las diseñadoras se reúnen con Tamara para enseñarle las dos propuestas. Las ideas no le gustan y les propone calcar un vestido de alta costura de Chanel», asegura la reportera de Telecinco.

«Ahí es cuando ellas no entienden nada pero le dicen que van a mandarle en los próximos días otras ideas. Ellas mandan tres propuestas nuevas donde no obtienen ninguna respuesta ni de ella ni de su equipo», añade Requejo. Según la versión de la firma, la socialité les manda un correo electrónico diciendo que no va a usar los trajes que se le mostraron; es más, según Leticia la hija de Isabel Preysler «se pone en contacto con la estilista Cristina Reyes para pedirle ayuda porque le gusta el estilo que tiene con otros vestidos de novias».

La marca de Sofía Arribas y Saioa Goitia lamenta haber tenido que romper la relación con la empresaria, tal y como indicaron este martes en un comunicado, pero aseguran que lo han hecho por ética: «No podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma». Al poco de la emisión del comunicado, Tamara se defendió en ¡Hola!: «Niego categóricamente que eso sea cierto. Una cosa es la copia y otra el trabajo con inspiraciones».

La boda de Falcó con Íñigo Onieva tendrá lugar en menos de dos meses, el próximo 8 de julio, y a pesar de los últimos contratiempos parece que no tendrá problemas para encontrar un nuevo vestido de novia. La cámaras de Telecinco captaron como este martes, nada más saltar la noticia, una gran cantidad de diseñadores se agolparon en la puerta de la casa de Isabel Preysler. «Tamara recibía a más de 14 personas para hacerle propuestas... increíble», explicaba el colaborador Pepe del Real.