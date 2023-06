El desgarrador mensaje de Angy Fernández: «Hay que aprender a aceptar la vida como viene»

Angy Fernández ha vuelto a recurrir a sus redes sociales para hablar con sus seguidores sobre su estado de ánimo. La cantante afronta unos momentos complicados y, aunque asegura que se encuentra bien, ha compartido este jueves a través de su cuenta de Instagram cómo se siente: «No me mandéis ánimos que esto es mi pan de cada día y estoy ok. Pienso mucho. En muchas cosas a la vez. Mi cabeza es una lavadora. Al pensar mucho, me pongo nerviosa, intento ser productiva y me bloqueo».

Y es que la cantante ha hecho esta reflexión porque su perro cumple 14 años: «Me pongo triste, por lo que puede pasar, por lo que va a pasar inevitablemente algún día. Miro a Noel. Este año cumple 14 años. No lo parece, pero los tiene, y un día no va a estar, eso es así. Es la vida. Me voy preparando. Nunca se está preparada a pesar de que eso forma parte de la vida». Y es que su mascota es su compañero de vida: «Hay que aprender a aceptar la vida como viene. Me siento sola a veces, con él nunca, pero tengo que aprender a estarlo cuando no tengo a nadie alrededor».

La actriz de Física o Química vive en Madrid por motivos laborales y explica que no tiene un círculo íntimo en la capital en el que poder apoyarse: «Las amigas que son familia están lejos. La familia también. Los amigos más cercanos que he ido haciendo estos años en Madrid se han ido o nos hemos distanciado». Sus problemas de salud mental han hecho que también le haya costado relacionarse y conocer a gente nueva: «Conoces mucha gente. Dicen de quedar y de tantas veces que me he negado, la gente deja de insistir. Todos tenemos una vida y no podemos siempre estar pendientes de los demás. Cuando mi cabeza no para, me cuesta socializar y relajarme».

«Voy a eventos, saludo a compañerxs… Me pongo nerviosa. Mucha gente, mucho nervio. ¿Qué hago? ¿Si no estás, no existes?», critica. Eso sí, tiene claro que lo importante es aceptarse a una misma: «Tú valor no lo ponen los demás». Además, también ha querido aclarar cuál es su situación laboral actualmente: «Tengo cosas puntuales de trabajo, que aprovecho y disfruto. Estoy tranquila sorprendentemente en ese sentido. Me ha venido bien parar. Menos money pero todo ok». Por último, ha tranquilizado a sus seguidores: «Estoy bien. Aceptando mi lavadora. Estaré mejor».

Respecto a su situación sentimental, el pasado 14 de febrero la mallorquina confirmó su relación con el también actor Pepe Nufrio. Ambos coincidieron en Málaga en el musical Godspell de Antonio Banderas y la artista aprovechó el día de San Valentín para compartir con sus seguidores su noviazgo. La cantante publicó una fotografía en blanco y negro en su Instagram en la que aparecía dando un beso a su chico acompañada por el texto «jejeje» y cinco iconos de corazón.