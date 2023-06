Aitana Ocaña ha vuelto a La Resistencia este jueves para visitar a David Broncano y promocionar su nueva canción Las Babys. El sencillo acaba de salir al mercado y ya esta cerca de convertirse en una de las canciones más populares de este verano. Tras la entrevista inicial y de explicar los proyectos que tiene en los próximos meses, la cantante se ha tenido que enfrentar a las clásicas preguntas que hace el presentador a todos los invitados que visitan el programa de Movistar +. Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

Aitana siempre ha sido muy reservada y ha intentado mantener sus relaciones fuera de los focos de la prensa. Desde que dejó su relación con Miguel Bernardeau se la ha podido ver con Sebastián Yatra. A pesar de que todo apunta a que están juntos, ninguno de los dos ha hecho oficial el noviazgo ni han confirmado que están juntos. Pero este jueves la cantante ha estado a punto de caer el la trampa de Broncano.

Un saludo a todos los redactores de prensa rosa que estaban esperando este vídeo con @Aitanax respondiendo las Preguntas Clásicas™ pic.twitter.com/9zKHkxV7nu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 8, 2023

«Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes», le ha dicho Broncano. «Si es que en realidad, la que quieres saber es la segunda», le ha contestado. «Yo no, la gente...», se ha reído Broncano, que ha sacado una risa nerviosa a la catalana. «Me he comprado otra casa, entonces no tengo tanto dinero. No me he comprado ningún coche, porque me lo dejan, ya que soy imagen de Smart y Mercerdes, pero ya he rallado uno», ha contestado a la primera pregunta del presentador, que ha insistido en la segunda cuestión.

«Venga, relaciones sexuales del último es». «No tantas, este último mes, no», ha dicho Aitana. Han pasado unos segundos y la catalana ha querido matizar la respuesta. «Es que no tantas, es que no he visto a... ¿Qué te cuento? A ver qué te digo si luego va a salir en las revistas del corazón». Aitana ha confirmado así que tiene una relación sentimental y que los rumores de relación con Sebastián Yatra son reales.