Kiko Hernández declara su amor por Fran Antón: «Es el hombre de mi vida»

Kiko Hernández ha reaparecido este martes en Sálvame y ha aclarado todo lo relacionado con su boda con Fran Antón. El colaborador ha hablado por primera vez en televisión de su noviazgo y ha declarado públicamente su amor por su chico: «Durante mucho tiempo se ha hablado y se ha dicho si tengo una relación. Ha llegado el momento de contar la verdad y esa verdad se define en que hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en mi vida. Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. A la persona que me puede ayudar con mis hijas y he encontrado a la persona que más quiero en este mundo y esa persona se llama Fran Antón».

Aunque el exconcursante de Gran Hermano asegura que no se ha casado y que quiere hacerlo en «septiembre», ha indicado que ha vivido un fin de semana único: «Recuerdo dos días de mucha felicidad. Uno cuando nacieron mis hijas y otro ha sido este fin de semana. Me quedo con toda la gente que ha estado en la fiesta, y con toda la gente que ha estado en mi casa... Es comparable en cuanto a felicidad. Estoy en el mejor momento de mi vida». Además, ha hecho las paces con Marta López, que no pudo ocultar su tristeza cuando se enteró que su amigo supuestamente se había casado sin decirle nada. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Hernández (@kikohernandeztv) «En septiembre nos casamos en Melilla, he pedido permiso, un descanso, pero en el final voy a estar. Me dicen mucho los compañeros que me ha cambiado el carácter, pero ha sido gracias a ti, Fran. Te quiero», zanjó. Por su parte el actor también ha compartido en redes sociales una fotografía junto a Kiko acompañada de unas bonitas palabras: «Mientras cure el amor. Mientras dure y nos sepamos perdonar. Somos como el tiempo a la miel. Si volviera a nacer, tú serías…Te amo Kiko Hernández», ha escrito en Instagram.