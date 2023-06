La mallorquina Belén Perea confirma el regreso de Froilán a España

Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón regresará este verano a España, tal y como ha confirmado Belén Perea. La mallorquina acudió la noche de este martes a la presentación de la nueva programación de Atresplayer, la plataforma de streaming de Atresmedia, y habló sobre la visita de su amigo a su país natal: «Todo el mundo merece vacaciones, ¿no? Por supuesto que vendrá a España». Además, ha asegurado que se siente «muy orgullosa de él» y que «está súper feliz, trabajando y en su línea».

El hijo de la infanta Elena se trasladó el pasado 10 de febrero a Abu Dabi, donde se reencontró con su abuelo, el rey Juan Carlos, que reside en los Emiratos Árabes. La propia Belén acompañó a su amigo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y ambos se despidieron con un emotivo abrazo que fue captado por los medios. Aunque no se ha llegado a confirmar una relación entre ellos, el periodista Iván García indicó en Ya es mediodía que «se rumoreaba que habían tenido algo más en el pasado».

Froilán trabaja en una de las compañías petroleras más importantes de los Emiratos Árabes y es de titularidad pública. Las oficinas a las que tiene que acudir el nieto del rey emérito se encuentran en la planta 25 de un rascacielos, ubicado en una de las zonas más importantes de la capital, y cuenta con una vista panorámica de 180 grados de la ciudad. El sobrino de Felipe VI trabaja en un departamento dedicado al márquetin y la estrategia de futuro del sector y tal y como detalló Vanitatis, el sueldo del hijo de Jaime de Marichalar ronda entre 6.000 y 10.000 euros al mes.

Aunque se especuló mucho sobre quién pagaba la residencia del joven, que vive en el rascacielos postmodernista The Landmark, la infanta Elena criticó en la entrega de premios organizada por la peña taurina Las Meninas de España que se dicen muchas mentiras: «Se la paga él con su sueldo. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. Es un chico con un corazón de oro». Esta no es la primera vez que Forilán vive fuera de España, ya que durante su adolescencia ha pasado largas temporadas en Inglaterra y Virginia.