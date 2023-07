Bertín Osborne volverá a ser padre en 2024, una paternidad que vivirá separado de Marlises Gabriela Guillén, la madre del bebé, tal y como él mismo ha confirmado este miércoles. Si bien es cierto que llevaban un año y tres meses de noviazgo, el empresario aclaró que hace tiempo que están distanciados y que no ha sido un embarazo deseado, sino un «accidente»; eso sí, indicó que se hará cargo del niño o niña cuándo nazca. También ha reconocido que en este punto de su vida no está enamorado de Gabriela, pero que es muy «buena y cariñosa» y no duda en que será una gran madre.

Aunque fueron juntos al cumpleaños del 60 aniversario de José Luis López, conocido popularmente como 'El Turronero', admite que ya estaban pasando por complicaciones en su relación. La joven de 32 años está en su primer trimestre de embarazo, cuando se ha hecho pública la noticia. Será el sexto hijo del cantante español y el primero para Gabriela, y se llevará 45 años con la hija mayor del artista. La pareja se conoció en abril del 2022 durante un reportaje de la firma de ropa de El Capote, ella desfilaba como modelo para una campaña publicitaria. Además de modelo, Guillén también es fisioterapeuta y regenta de dos centros de estética en Madrid. Por su parte la expareja de Bertín, Fabiola Martínez, apareció este jueves en el programa de Y ahora Sonsoles en el que respondía a la pregunta el cómo se había enterado de la notica. Explicaba que se lo dijo él, ya que entre el cantante y ella hay muy buena relación y que «un hijo te une para toda la vida». La colaboradora confesaba que la noticia le había hecho gracia , pero que no iba a opinar al respecto «Es una vida que traen y yo no me atrevo como madre a cuestionar absolutamente nada, ahora está dentro de su madre, pero el día de mañana verá y escuchará todo lo que se ha dicho de él o de ella», concluyó Fabiola.