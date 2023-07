Harry Styles pone fin a su gira Love On Tour tras casi dos años de conciertos. La superestrella británica cuelga la guitarra y los trajes de brillo por una temporada. «Goodbye for now», adiós por ahora, escribe en su última publicación. Su gira dio comienzo el 4 de septiembre de 2021, tras haber sido pospuesta por la pandemia, en Las Vegas. Recorriendo los cinco continentes, el cantante ha repetido su espectáculo en las grandes capitales como Londres, Madrid y Nueva York. 170 noches de música y 'amor' a las que puso el broche final el 22 de julio de 2023 en Reggio Emilia.

El músico británico se despide provisionalmente de los focos. Lo ha anunciado junto con una dedicatoria final a sus fans: «a las personas más inspiradoras que conozco». Todo ello acompañado por un vídeo de agradecimiento en su cuenta de Instagram. Desde que anunció su gira en 2019, Styles ha coprotagonizado dos películas, Don't Worry Darling y My Policeman, y ha sacado un nuevo álbum, Harry's House, por el que recibió dos premios Grammy. Love On Tour ha sido su segunda gira en solitario, tras la separación de su boyband One Direction. Para la última noche, el músico británico tocó a piano una canción inédita compuesta para la ocasión.

¡Harry tocando la canción que escribió para el último concierto esta noche en Reggio Emilia!



Su vuelta al mundo ha logrado hitos como 15 conciertos consecutivos en el Madison Square Garden, donde el británico batió el récord y se subió al Olimpo de Nueva York. Acompañado de estrellas como Shania Twain o Lizzo, Styles ha homenajeado a Olivia Newton-Jonh y Freddie Mercury, algunos de sus iconos. «Ha sido la mejor experiencia de toda mi vida», escribe el cantante en un agradecimiento a su equipo y seguidores. El mensaje termina con un deseo final por parte del polifacético músico: «cuidaos unos a otros, os veré de nuevo cuando sea el momento adecuado».