Patricia Pardo explica por qué se casó en secreto con Christian Gálvez.

Patricia Pardo está viviendo una de las mejores etapas de su vida tanto a nivel personal como profesional. La presentadora se ha convertido en una pieza muy importante para Mediaset y espera su primer hijo con Christian Gálvez. Desde que empezaron su relación se han convertido en una de las parejas del momento aunque no suelen hablar de su vida privada, más que por las redes sociales.

No obstante, Patricia Pardo ha hecho una excepción y ha hablado por primera vez de su boda secreta, en julio de 2022, con Christian Gálvez, que no desvelaron hasta un año después. En una entrevista en la revista Pronto ha explicado que «decidimos que fuese una boda secreta porque somos muy prudentes y nos gusta velar por nuestra intimidad».

La gallega también ha querido aclarar otros detalles de su vida privada. «Yo estaba divorciada desde el 2020. No me separé, como han dicho, en el verano del 2021, y quiero aclarar que no conocía a Christian cuando me divorcié de Francisco Márquez», ha dicho para añadir que «las fechas que se han publicado no son las correctas. Los que se inventan las cosas hacen mucho daño».

En cuanto a Christian Gálvez ha comentado que «es un hombre muy sensible y lo veo entusiasmado e ilusionadísimo ante el próximo nacimiento de nuestro hijo», que será un niño. Aunque para ella será el tercero, ya que tiene dos hijas, para el presentador será el primero.