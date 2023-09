Nuria Fergó se casa con Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa. La cantante y actriz, que saltó a la fama con Operación Triunfo 1, ha anunciado su compromiso en redes, con una emotiva publicación de una fotografía de la pareja, cogida de la mano con la Torre Eiffel de fondo y en la que se ve en primer plano el bonito anillo de compromiso. «Solo tú podías hacerlo así. Mi primer viaje a París superó mis expectativas. Forever París. Para siempre contigo. Te amo», ha escrito Fergó junto a la imagen. Según ha contado, Juan Pablo Lauro le pidió matrimonio «en la cima de la Torre Eiffel, con el río Sena de testigo».

Nuria Fergó, de 44 años, y Juan Pablo Lauro oficializaron su relación hace poco más de un año, en agosto de 2022. Los dos venían de terminar con sus anteriores relaciones, rupturas, en ambos casos, públicas y comentadas. Pese a ello, parece que han conseguido encontrar el uno en el otro a esa persona especial con quien compartir el camino vital. En esta ocasión, han sido muy cautos con su intimidad, haciendo gala de una máxima discreción con los medios en lo que respeta a su relación sentimental.

Imagen compartida por Nuria Fergó. FOTO: INSTAGRAM @nuria_fergo

El anuncio de su compromiso no ha sido sorpresa. Desde hace semanas sonaban ya rumores de boda. «Nos va muy bien, la verdad es que sí. Sentir esto es alucinante, así que a disfrutarlo, que dure muchísimos años y si me tengo que casar porque nos apetece, lo haremos y disfrutaremos con los amigos y para adelante», declaraba hace solo dos semanas la triunfita a la revista Chance, a la que también confesó que de momento no había surgido, pero que «estamos haciendo como si realmente fuera mi marido».

Y es que los dos viven juntos en Madrid y ya han formado su particular familia, con Martina, de doce años, la hija de Nuria con José Manuel Maiz, y los tres hijos de Juan Pablo: Carlos, de 11 años; Gael, de ocho, y Eric de siete.