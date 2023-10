Edmundo Arrocet ha regresado a España y ha roto su silencia con una entrevista para la revista Diez Minutos, en la que ha hablado de cómo fue su vida junto a María Teresa Campos; y cargando contra sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. El cómico habla tras la muerte de la presentadora y asegura que le pilló por sorpresa, ya que nadie le informó de lo sucedido y, tal y como comentó Carmen Borrego en declaraciones anteriores.

Edmundo no ha tenido reparos en revelar algunos de los secretos mejor guardados de su larga relación con la presentadora. El chileno revela que «Teresita quería que nos casáramos para que a mí me quedase una pensión», en un intento por garantizar su seguridad económica en caso de que le sucediese algo. Una economía que mayormente dependía de él, pues era quien «pagaba todo». Una relación, que tras años siendo su «cuidador nocturno» y ocuparse de todo de la casa donde vivían, terminó por «los celos de Teresa», pero a la que tampoco contribuyó la presencia de sus hijas.

El humorista también cuenta que las hijas no se ocupaban los suficiente. «Yo viví seis años con ella y fui muy feliz. Hubo interrupciones por otra gente, pero bueno. Estamos con un poquitito de tristeza», insiste en la entrevista.

Carmen Borrego, al enterarse de la entrevista de Edmundo, no pudo evitar estallar. «Si no la respetó en vida la podía respetar ahora que no está, aunque no creo que tenga nada malo que decir de mi madre ni de nosotras».