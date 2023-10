Ágatha Ruiz de la Prada ha anunciado este domingo que va a ser abuela. La propia diseñadora ha confirmado en ABC que su hijo Tristán y su pareja van a ampliar la familia: «Nunca me había comentado su deseo de ser padre. Y ahora me he enterado a los cuatro meses», reconocía sorprendida. La modista se enteró de la buena noticia a finales de verano y ahora ha querido hacerla pública. Aunque Ágatha siempre ha mantenido que tenía ganas de ser abuela, no esperaba que sus hijos se animasen. Tristán, de 36 años, es el consejero delegado (CEO) de la compañía de su madre y su pareja, una reputada científica vasca, trabaja como investigadora en la universidad.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la futura mamá, mas allá de que actualmente reside en el País Vasco. «Me apetece mucho ser abuela, pero ellos tienen muy pocas ganas. La gente joven no tiene ganas. Yo tenía muchísimas ganas de tener hijos. He disfrutado mucho con los míos y con todo lo que es el mundo infantil», aseguraba la propia Ágatha en una entrevista reciente. De este modo la artista y Pedro J. Ramírez, de 63 y 71 años respectivamente, se convertirán en abuelos por primera vez. La expareja tiene otra hija en común, Cósima Ramírez de 33 años, que también trabaja en la empresa de su progenitora y hace tan solo dos semanas fue una de las invitadas en el programa Pasapalabra de Antena 3, una grabación en la que seguro ya sabía que iba a convertirse en tía. Ágatha es una amante de Mallorca y pasa largas temporadas en su casa de la Costa de los Pinos acompañada por sus amigos. Precisamente escogió la Isla para hacer su cumpleaños el pasado mes de agosto, una fecha que en 2024 celebrará ya como abuela.