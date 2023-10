Victoria Federica está enamorada de nuevo. Según ha publicado este fin de semana el programa Socialité de Telecinco, la prima de la princesa Leonor habría empezado una relación con un conocido empresario de Ibiza y, además, según comentan en su circulo más cercano el joven no ha entrado por los ojos de su padre, Jaime de Marichalar. El joven se llama Jerónimo, trabaja para una gran empresa en Dubai, y ya se les pudo ver juntos este verano disfrutando del verano en aguas de Baleares.

«Victoria Federica sigue conociendo a Jero, el chico con el que la vimos en Ibiza. Siendo honestos, aún se están conociendo, no se puede hablar de pareja formal, pero sí que existe una responsabilidad afectiva entre ellos», aseguró este fin de semana María Patiño en su programa de televisión. Aunque no quiso indagar más allá sobre la información de que los padres no aprueban a la nueva ilusión de la sobrina del rey Felipe VI.

La nieta del rey Juan Carlos estuvo en varias ocasiones este verano en las Islas, donde no solo aprovechó el tiempo junto a sus amigos para disfrutar de todo el abanico de posibilidades que ofrece el mar pitiuso sino que también se le pudo ver ya acompañada por este chico con el que ahora se les relaciona sentimentalmente. La joven es todo una enamorada de las Baleares, y así lo demuestra escapándose cada vez que su agenda se lo permite, tanto es así que en 2022 se tatuó la silueta de Mallorca en el pie.

En cuando a sus relaciones sentimentales, desde que finalizó su relación de casi tres años con el DJ Jorge Bárcenas poco más se ha sabido de su vida personal. Sin embargo, aunque nunca ha habido confirmación, si que se le relacionó con personajes conocidos como Willy Hernangómez, Santi Serra Camps, Álex Recort y Gonzalo Caballero.