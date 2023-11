Blanca Suárez, una de las mejores actrices españolas, ha abierto su corazón. Aunque siempre se ha mostrado muy reservada con su vida privada ha hablado en el podcast 'A solas con...' de Vicky Martín Berrocal de sus intimidades y del actor Javier Rey, que en la actualidad es su pareja. Entre todas las preguntas que le ha hecho la diseñadora ha habido una que ha destacado del resto. ¿Qué tiene que tener un hombre para que sea tu pareja? La actriz no se lo ha pensado dos veces y ha contestado que tiene que tener mucho sentido del humor.

«He sufrido y ha llorado un montón por amor, porque me han roto el corazón varias veces», ha explicado. Sin embargo, ha dejado claro que se ha sentido muy amada y que se ha enamorado varias veces. Suárez ha contado que ahora mismo vive en un momento de tranquilidad con su relación con Javier Rey. «Sentir que puedes ser tú al 100% con la persona que tienes enfrente. De sentirte segura, tranquila y sin miedo a la hora de proyectar cosas a futuro, se cumplan o no se cumplan. De sentir que te tiemblan un poco las piernas cuando ves a esa persona», ha dicho.

En todo momento cuando ha hablado de su pareja se refería a él como su «marido». Ante esta afirmación la empresaria no ha dudado en preguntarle si es su marido oficialmente. «No me he casado, pero es mi esposo», ha contestado Blanca Suárez. En definitiva, la actriz está viviendo un momento muy feliz tanto en su vida amorosa como laboral porque como dice ella «tengo mucha calma».