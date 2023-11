Aitana podría tener una nueva ilusión. Un día después de que Sebastián Yatra confirmase su ruptura, se ha hecho público que la artista podría mantener una relación con el mallorquín Rels B. El colaborador Pedro Jota ha asegurado en el podcast En todas las salsas que el entorno artístico de la cantante le ha confirmado esta amistad especial. En el mes de agosto Aitana y Rels B presentaron el tema Mi amor, su primera colaboración que podría haber sido el inicio de esta «relación especial»

«En las últimas semanas se ha hablado mucho de la relación y no relación de Aitana y Sebastián Yatra. Lo cierto es que en el último concierto de Aitana en Madrid ya no estaban juntos y fue en ese momento cuando su entorno empezó a hablar a viva voz y sin esconderse de la relación especial que ha surgido entre la artista y el mallorquín», ha detallado Pedro Jota. Es más, el colaborador ha explicado que Rels B ha sido «el apoyo de Aitana tras la ruptura».

Tras semanas de rumores fue este mismo lunes cuando el propio Yatra anunció que estaba soltero. «Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada uno viviendo su propio camino. Pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año», dijo en el programa Tras los famosos de Canal 6, unas declaraciones que pillaron por sorpresa a sus seguidores ya que nunca llegó a confirmar públicamente su relación con Ocaña.

Lo cierto es que Aitana vive un momento complicado y este domingo no pudo contener las lágrimas en su actuación en Bogotá. «Mi padre, antes de salir al show, me ha empezado a decir un montón de frases superbonitas que estaba viendo en TikTok. Mi padre utiliza TikTok. Y yo le decía 'papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal', porque hoy emocionalmente no estoy tan bien», confesó desde el escenario a sus fans mientras lloraba. Ahora tocará esperar para ver si la exconcursante de Operación Triunfo y el palmesano se dejan ver juntos o hacen declaraciones sobre su posible relación.