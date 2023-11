Nacho Palau vuelve a tener cáncer: «Ya no tengo tan claro si mi voluntad es que los niños estén con Miguel»

Nacho Palau ha dado este jueves una de las peores noticias: vuelve a tener cáncer. El ex de Miguel Bosé ha confirmado en Telecinco que este verano le habían vuelto a diagnosticar la enfermedad, un anuncio que llega menos de un año después de que anunciase que había superado un cáncer de pulmón. El valenciano concedió una entrevista en el mes de marzo en la que explicaba que ya estaba bien: «Nunca perdimos la fe, la verdad, y ahora por fin puedo decir que estoy curadísimo. No se ha extendido y prácticamente ha desaparecido».

Por el momento Palau no ha dado más detalles sobre su estado, y este viernes se sentará en el plató de De viernes para hablar sobre su salud y también tendrá muy presente al cantante. «Hace lo que le da la gana. Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, ahora no lo tengo tan claro», lamenta en el vídeo promocional. Además, critica la actitud de su ex: «De Miguel no te puedes fiar, es muy manipulador, no respeta nada y hace lo que le das la gana». Unas declaraciones que han sorprendido ya que hace un año Bosé se puso en contacto con Palau, según la revista mexicana TV Notas, y le garantizó que que en el caso de que sucediera algo se ocuparía de sus dos hijos, que nacieron por vientre de alquiler cuando ambos eran pareja.

El exconcursante de Supervivientes se sincerará con Santi Acosta y Bea Archidona en este momento delicado en el que también continúa su batalla legal por la custodia y reconocimiento de sus hijos. Nacho y Miguel compartieron su vida durante 26 años y tras su ruptura vivieron unos años complicados, unas diferencias que dejaron a un lado este verano en el que incluso disfrutaron de unas vacaciones en familia. Ahora tocará esperar a este viernes para escuchar a Nacho.