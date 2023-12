Desde que saliese a la luz el pasado 11 de noviembre la ruptura de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, son muchos los medios que han intentado esclarecer los motivos de la separación. Una de las principales causas sería la incompatibilidad en sus agendas y, aunque en un primer momento la presentadora de Operación Triunfo aseguró que era una decisión temporal, parece que en las últimas semanas ha cambiado de opinión. La primera declaración que hizo saltar todas las alarmas fue la que hizo el pasado jueves en su programa de radio Tómatelo menos en serio, donde bromeó sobre su boda y su breve matrimonio: «Me lo curré un montón y me salió fatal».

Al ser preguntada sobre si seguía casada dijo de forma clara que «no», una respuesta con la que demuestra que no tiene intención de volver con el urólogo, al menos por el momento. Este lunes la colaboradora Lorena Vázquez ha explicado en Y ahora Sonsoles que el médico estaría haciendo todo lo posible por retomar su matrimonio con la artista. «Ha hecho varios intentos, pero ella no parece estar muy receptiva», ha asegurado en el programa de Antena 3. Desde el formato también han asegurado con Miguel está pasando unos duros momentos ya que siente «frustración» por la actitud de su ex.

En estos momentos Chenoa está volcada en su trayectoria profesional, tanto en Europa FM como en Amazon Prime Video. Aunque ambos mantendrían una relación cordial, por el momento la mallorquina prefiere seguir con su vida de soltera, aunque estos meses cuenta con un gran apoyo ya que sus padres se han instalado en su casa de Madrid: «Mi padre cocina muy bien y yo pongo cara de buena cuando me pregunta ‘qué quieres comer hoy’. Ahora me está haciendo cremas de puerros naturales, va todos los días al mercado, es fresco, no como hago yo...», ha reconocido.

La pareja decidió finalizar su matrimonio tan solo año y medio después de darse el ‘sí, quiero’ en la finca Comassema. Ambos empezaron su relación en 2019 y al poco tiempo se prometieron, pero por

la pandemia tuvieron que aplazar su boda. Finalmente el 17 de junio de 2022 celebraron una ceremonia más íntima de que lo que habían planeado en un primer momento, con unos cien invitados.