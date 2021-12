Úrsula Corberó ha sido una de las últimas invitadas al programa The Tonight Show of Jimmy Fallon. La actriz, que es conocida en todo el mundo gracias a su papel de Tokio en La casa de papel, demostró que habla perfectamente inglés y confesó al presentador cómo ha vivido la popularidad de la serie. «De repente la gente se me acercaba y me decían 'Tokio es la leche', y yo no entendía nada. Pensé que todo el mundo que había visto la serie estaba reunido en aquella fiesta», aseguró entre risas.

Pero lo que más ha llamado la atención en redes sociales ha sido su anécdota con Madonna. La española, tal y como ha contado, coincidió con la artista durante un viaje: «Estaba en Los Ángeles y viajaba de vuelta en Madrid. Tenía que hacer escala el Londres y, después de ir al baño, me encontré con Madonna en el avión». La sorpresa llegó cuando la estadounidense se le acercó y le confesó que le encantaba la serie: «Hola, solo quería decirte que soy super fan de ti. Soy muy fan de La casa de papel y Tokio es mi personaje favorito». Corberó se quedó sin palabras y Madonna, al ver su cara, le preguntó si sabía quién era. «Claro que sé quién eres, eres la jodida Madonna», le respondió. Tan bien fue el encuentro que la cantante incluso le pidió que le apuntara su número de teléfono. Pero la cosa no quedó ahí, ya que tras bajar del avión la joven recibió un mensaje de la artista en el que le avisaba de que se había dejado el pasaporte en su asiento. «Pude volver a casa gracias a Madonna», desveló ante los aplausos del público. El pasado viernes Netflix estrenó el segundo volumen de la quinta temporada de La casa de papel. El desenlace definitivo de la serie ha arrasado en audiencia y según los datos de Kantar, la ficción ha registrado una audiencia acumulada de 2.699.000 espectadores durante el primer fin de semana. Tal es su éxito que desde hace seis semanas la serie se encuentra en el puesto número 1 del ranking de visionado de la plataforma en España y, desde hace tres, en el cuarto lugar de las series más vistas en Estados Unidos.