El comentario de Patricia Pardo a Rocío Carrasco que ha indignado a las redes

Rocío Carrasco se encuentra en plena promoción de El último viaje de Rocío. La hija de la 'más grande' ha recorrido casi todos los platós de Mediaset para hablar sobre el programa dedicado a su madre que se estrena este martes en Telecinco. Este mismo lunes fue el turno de El programa de Ana Rosa: Carrasco entró por teléfono y explicó a Patricia Pardo todo lo que van a poder ver los espectadores a partir de las 16:00 horas. En un momento dado la presentadora, que sustituye a Ana Rosa Quintana, le quiso hacer un comentario que ha sido muy criticado en las redes sociales.

«Rocío, antes de despedirme. Yo sé que de verdad esto a ti no te cuadra o no te gusta pero yo particularmente le tengo mucho cariño a tu hija, a Rocío Flores. Ayer escribía en su Instagram una frase que yo no sé si has leído o no pero a mí me apetece y además tengo la convicción de que tú la tienes que escuchar. Simplemente quiero que la escuches, si no me quieres contestar estás en tu derecho y de verdad que no pretendo ser ni invasiva contigo ni muchísimo menos. De verdad, quiero que estés cómoda y me apetece de verdad que la escuches», comenzaba la periodista.

A continuación, Patricia cogió su móvil y comenzó a leer la publicación de la hija de Antonio David Flores: «Aprendí que la vida cambia en un segundo, lo que hoy es cierto tal vez mañana no lo sea. No te aferres a nada, perdona, olvida y empieza de nuevo cada vez que sea necesario. Cambia de camino si no te gusta el que recorres ahora, y vive con pasión el día de hoy». Tras unos segundos de silencio, Carrasco quiso agradecer al programar la oportunidad de poder presentar allí El último viaje de Rocío: «Lo único que tengo es que darte las gracias por dejarme entrar en el programa y por dejarme hablar del homenaje. A ti, al equipo, a la productora y a todos los que hacéis el programa y mandarte muchos besos».

Muero de la vergüenza ajena que me provoca lo que ha hecho Patricia Pardo hoy con Rocío Carrasco y lo espectacularmente bien que ha salido ella al paso. Increíble que tenga que aguantar estas cosas cuando que entra con toda su buena intención para promocionar un programa. pic.twitter.com/k3B3isgtH6 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) December 13, 2021

Tras escuchar la respuesta, Pardo también le dio las gracias por su intervención, aunque le intentó dar un consejo final: «Rocío te mando y abrazo muy fuerte y fíjate que tú siempre hablas del tiempo y yo no te voy a aconsejar absolutamente nada porque no soy quién. Simplemente decirte que si hay un tesoro que tenemos cualquier persona es su tiempo y sobre todo yo creo que la decisión de con quién lo compartimos es posiblemente la más importante de nuestras vidas. Te mando un abrazo enorme».

De verdad que no entiendo este daño gratuito a una víctima de violencia machista

Ayer ya me dolió lo de VLV, pero esto traspasa todo límite

No se quién es la presentadora, pero espero que la vida le devuelva esto#APOYOROCIO13D — Hija perdida de Agatha C. (@LDagatha) December 13, 2021

A los señoros de @elprogramadear

Es muy grave que una víctima de maltrato tenga que escuchar por vosotros lo que su maltratadora cuelga en IG. Asco absoluto. #APOYOROCIO13D — Lechuga Feroz 🥬 (@lechuga_feroz) December 13, 2021

Patricia Pardo preguntándole sobre una hija que le maltrató y se cree que hace puntos #AR13D — Amanda López (@AmandaLoP123) December 13, 2021

Patricia Pardo vuelve a revictimizar a Rocío Carrasco. BASTA YA!!!!

Que la dejen en paz! Tienen a Rociíto Flores ahí todas las semanas. Pregúntenle a ella por su madre, por la paliza, por su NO arrepentimiento, por qué no le dan el tf a su hermano, x Marta Riesco.#APOYOROCIO13D — Animalista laspalmense (@g_pacma) December 13, 2021

Las palabras de la presentadora han sido muy criticadas en Twitter, y distintos usuarios han reprochado a la comunicadora su actitud. Rocío Flores participa semanalmente en el 'club social' de El programa de Ana Rosa, una colaboración que ha hecho que la presentadora y ella tengan una muy buena relación tanto delante como detrás de las cámaras. Tal es la complicidad entre ambas que incluso Patricia acudió al cumpleaños de la joven el pasado mes de abril, tal y como ella misma compartió en sus redes sociales.