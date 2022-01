Rosana se declara a Sabela y habla de sus días en Mallorca con Álvaro

Rosana volvió a ser una de las protagonistas de El debate de la isla de las tentaciones. En el programa de este lunes la mallorquina se sinceró y confesó que, tras acabar las grabaciones en República Dominicana, se declaró a Sabela. Las dos tentadoras ya aseguraron en Villa Playa que se sentían atraídas e incluso se dejaron llevar bajo las sábanas en un trío en el que también participó Álvaro. Este encuentro fue muy comentado y pilló por sorpresa a la audiencia ya que Rosana había intentado conquistar a Nico en el reality.

Aunque en un primer momento parecía que la palmesana quería ir más allá con Álvaro, este lunes explicó que en realidad le gusta la soltera: «Le confesé que me sentía atraída por ella. Le dije que, aunque había sido raro, había sentido mucha atracción por ella desde que empezó La isla de las tentaciones y que le seguía dando vueltas». Sabela, por su parte, no llegó a pronunciarse pero declaró que desde que habían acabado las grabaciones no se habían vuelto a ver por la distancia.

En el debate la joven mallorquina también se reencontró con Álvaro. Aunque ambos pasaron unos días en Mallorca en los que vivieron momentos íntimos, parece que la relación entre ellos se ha enfriado. Mientras que la joven consideraba que lo habían pasado bien en la Isla, el ex de Rosario dio a entender que la tentadora le había hecho una encerrona: «Mi idea de ir a Mallorca era para despejarme. Cuando llego me encuentro con que tenemos que dormir en la misma cama. Al día siguiente igual, nos vamos de fiesta e igual… y pasó lo que pasó».

Rosana, muy enfadada, le dijo que él ya sabía que solo había una habitación: «Yo te dejé claro que tenía mi cuarto porque comparto piso. Tú sabías que dormíamos en la misma cama». Respecto a quién se lanzó primero, tampoco se pusieron de acuerdo: mientras que él dijo que fue la soltera, ella le corrigió: «Fue él el que me dijo ‘los dos tenemos ganas'». Eso sí, Álvaro dejó claro que su intención es volver con Rosario, pero ella le rechazó una vez más: «Por mí, por ti, por los dos, no. No quiero estar más contigo. Esta relación no nos ha hecho bien. Y de amor no se muere nadie. Yo a ti te quiero, pero no quiero estar más contigo».