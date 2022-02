María Patiño enseña su último retoque: «Me he hecho el culo»

María Patiño ha enseñado este miércoles en Sálvame su último retoque estético. La presentadora ha explicado que ha decidido modificar la parte trasera de su cuerpo: «Me he hecho el culo. Lo tengo morado», indicó ante un sorprendido Jorge Javier Vázquez. Acto seguido bajó la parte superior de sus vaqueros y enseñó los moretones que le ha provocado esta intervención. Eso sí, por el momento no ha dado más detalles sobre la operación, aunque ha indicado que en los próximos días tendrá algunas dificultades para realizar distintos movimientos.

La periodista nunca ha ocultado sus retoques, de los que es una fiel defensora. Patiño se ha sometido a diversas operaciones como una rinoplastia, un aumento de pecho, una abdominoplastia y un lifting cervical. Además, también recurre de forma habitual a la medicina estética en su rostro con la inyección de vitaminas o ácido hialurónico. Desde el mes de enero María presenta junto a Terelu Campos Sálvame Lemon Tea, un formato que se emite en Telecinco de lunes a viernes de 16:00 a 17:00 horas. Momento en el que María enseñó los moretones. Además, la comunicadora continúa al frente de Socialité y se encarga de sustituir a Jorge Javier en el programa Deluxe. La gallega es uno de los rostros mejor valorados de Mediaset y es que la periodista es conocida por sus llamativos titulares. Uno de los últimos fue cuando confesó en pleno directo su encuentro con Andy García. La colaboradora explicó que, mucho antes de conocer a su actual marido, estaba en la recepción de un hotel haciendo guardia cuando un escolta se acercó a ella y le dijo que el actor internacional quería que «subiera a su habitación». Respecto a su vida privada Patiño tiene un hijo de 21 años, que mantiene al margen de los focos, y lleva 15 años de relación con Ricardo Rodríguez. Eso sí, no fue hasta hace dos años cuando la pareja decidió darse el «sí, quiero» en una ceremonia privada celebrada en Sri Lanka. El actor es un rostro conocido para la audiencia ya que se le ha podido ver en series como B&B o Gran Reserva. Además, el año pasado protagonizó el anuncio de una conocida franquicia de pizzerías.