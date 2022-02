El PSOE considera poco ética la canción de España para Eurovisión

La canción que representará a España en Eurovisión 2022 vuelve a suscitar polémica. Tras las dudas y acusaciones de favoritismo en la final para elegir el tema de hace un mes, el concurso musical europeo vuelve a incendiar las redes. Ahora son los socialistas, quienes han mostrado rechazo a la canción escogida. La controversia está en si la letra de la canción empodera a la mujer o si, por contra y como considera el PSOE, mercantiliza el cuerpo femenino.

Guinart (PSOE): «La letra remite a una forma de prostitución»

Este jueves, 24 de febrero, durante la Comisión Mixta de control a RTVE en el Congreso de los Diputados, la diputada del PSOE Lidia Guinart ha llamado al director de la televisión pública a «reflexionar» sobre la idoneidad del tema. Guinart ha criticado: «La normalización de la mercantilización del cuerpo de las mujeres no me parece el mejor de los mensajes para representar a una televisión pública sobre la que, como ya hemos indicado en repetidas ocasiones, pesa la obligación legal, pero también ética, de ser ejemplo en el camino hacia la plena igualdad entre mujeres y hombres».

José Manuel Pérez Tornero, el presidente de Radio Televisión Española (RTVE), en su respuesta a la diputada socialista se ha abierto a cambiar la letra, aunque ha defendido el tema: «La interpretación que usted hace de la canción es una, luego hay otra. Yo no quiero entrar en eso. De verdad que defiendo plenamente que TVE tiene que dar un mensaje de defensa de la mujer, de igualdad, de respeto de su dignidad.No solo con la ganadora, tal vez con todas. Estamos reflexionando con muchísima atención».

SloMo: la canción de la polémica

SloMo es la canción que representará a España en el festival de Eurovisión. La cantante Chanel fue la ganadora del Benidorm Fest, la final convocada por la televisión pública española.

Esta es la letra de la polémica, sobre la que la cantante aún no se ha pronunciado públicamente.

Let's go (vamos)

Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo 'tá loco con este body (cuerpo)

Si tengo un problema, no es monetary (económico)

Les vuelvo loquito' a todos los daddie' (hombres)

Voy siempre primera, nunca secondary (segunda)

Apena' hago doom, doom con mi boom, boom

Y le' tengo dando zoom, zoom on my yummy

Y no se confundan, señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (lista) pa' romper cadera', romper corazones

Solo existe una, no hay imitacione' (na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo

Te gusta to' lo que tengo

te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la (toma un sorbo de mi coca-cola)

Ponte salvaje, na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa (haz que sea como pa-pa-pa)

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (lista) (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (ah)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oye)

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (oh)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oh-yeah)