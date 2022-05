Anuar Beno llama «fracasado» a Juan Muñoz y las redes piden su expulsión

Los concursantes de Supervivientes 2022 ya comienzan a protagonizar sus primeras discusiones y es que la convivencia y las malas condiciones están empezando a pasar factura. En el programa de este domingo se pudo ver un fuerte encontronazo entre Anuar Beno y Juan Muñoz, un enfrentamiento que ha indignado en las redes sociales por los insultos que ha dedicado el hermano de Asraf al humorista. Durante una pelea el cómico hizo una peineta, un gesto que molestó mucho al joven que no tardó en reprocharle su actitud

«Le vas a sacar el dedo a quién yo te diga, sinvergüenza. ¿Pero qué cojones haces?», comenzó a criticar Anuar visiblemente enfadado. Al ver su reacción, Juan intentó disculparse: «Perdona si te he molestado. Te he hecho una peineta y yo no soy nadie tío». Unas palabras que no convencieron al participante, que alzó más la voz: «¿Perdona por sacarme el dedo así? ¿Pero quién eres? Venga anda vete a dar otro paseo, fracasado. No te falto al respeto porque eres una persona mayor».

«Me acabas de llamar fracasado. Si eso no es una falta de respeto...», le reprochó Muñoz mientras comenzaba a caminar hacia otro lado de la playa. Pero el cuñado de Isa Pantoja no quería acabar la discusión: «Venga a seguir con los paseos, caballero. Y ahora le doy el taca taca para que siga y no le cueste tanto». Tras ver las continuas faltas de respeto, Ana Luque tuvo que intervenir y pedir a Beno que parase ya: «Te estás pasando. Ya vale».

Anuar, hermano del novio de la Pantojita llamando fracasado a Juan Muñoz, uno de los más grandes humoristas que ha dado este país. Estos son los monstruos que crea Mediaset. Expulsión ya #ConexiónHonduras2 #Supervivientes2022 — Oli 🫥 (@olivelvet2) May 2, 2022

#ConexiónHonduras2 anuar dice que quien se cree juan, pues ya se lo digo yo juan en el mundo del espectaculo y artisteo es historia de españa lleva muchos años trabajando para que ahora venga a decirle fracasado un niñato que se cree con la juventud eterna — margiluz (@margiluz50) May 2, 2022

Oir a Anuar llamar fracasado a Juan, me pone la piel de gallina y me llena de rabia y asco. Anuar eres un who, un inculto, un pardillo y no sabes NADA y Juan te da mil vueltas. #SUPERVIVIENTES2022 #conexionhonduras2022 — @thatsallfolks (@storysecret414) May 2, 2022

Anuar le dice a uno de los cómicos más conocidos en España que quien es, no como tú Anuar,que se te conoce por tu gran labor de hermano del novio de la hija de una cantante...

Que gallito os ponéis algunos con el débil cuando estáis respaldados por uno fuerte..#ConexionHonduras2 — Eva (@Eva_R80) May 2, 2022

Anuar está en SV PARA hacerse famoso y Juan está en SV POR ser famoso.

Anuar es un impresentable,¡¡¡ A la calle!!!#ConexionHonduras2 — El Jugo Del Calamardo (@Nosoyyo96775233) May 2, 2022

Anuar diciéndole a Juan quien eres? Pero pedazo de tonto que Juan tiene 56 años y ha estado toda su vida en televisión, el que no eres nadie eres tú ridiculo.

Anuar llamando fracasado a Juan.

Diciéndole que le va a dar un taca-taca.

Riéndose de él

Faltarle al respeto.

Y diciendo que quién se cree que es.

Cuando Juan es un gran conocido y cómico y Anuar es conocido por la novia de su hermano, pedazo de imbécil. #ConexionHonduras2 pic.twitter.com/TbLaljoBzK — Mariiiiiiiiiiiia (@10Maaria10) May 1, 2022

El comportamiento del joven ha sido muy criticado en las redes sociales y ya son muchos los usuarios que han pedido su expulsión de Supervivientes 2022. Muchas personas han aprovechado esta discusión entre los dos participantes para poner en valor la trayectoria de Muñoz a lo largo de estos años. Y es que, tal y como indican los usuarios, Anuar ha ido al programa para «hacerse famoso», mientras que Juan es conocido desde hace muchos años por su trabajo tanto en solitario como en Cruz y raya.