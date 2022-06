Noche de pasión en 'Supervivientes': Anabel y Yulen se dejan llevar bajo el saco

Anabel Pantoja y Yulen Pereira han dado rienda suelta a la pasión. Los dos concursantes de Supervivientes 2022 no han podido contenerse más y se han dejado llevar bajo el saco, tal y como se ha podido ver en las imágenes emitidas la noche de este domingo en Conexión Honduras. La pareja ya se ha besado ante las cámaras y han compartido momentos de intimidad cuando pensaban que no les estaban grabando. «Quiero estar ya fuera de aquí contigo, ya me he cansado de estar aquí, no se puede hacer nada», se quejaba el deportista.

Eso sí, finalmente dieron un paso más en su relación y la propia Anabel confesaba a Anuar que había pasado una muy buena noche: «He dormido muy bien. Me he levantado con una sonrisa porque estamos aquí», aseguraba. Ante la insistencia del hermano de Asraf, la sobrina de la tonadillera no podía evitar reírse: «Buah, es que es muy fuerte». Acto seguido Anuar decidió preguntar a Yulen para recabar más información: «Digo yo, madre mía estos chiquillos no me dejan dormir». Aunque no consiguió ninguna confesión del deportista, Anuar dijo entre bromas: «Como diría un amigo mío, si os gustáis pues ya sabes». 🔥 Ha llegado el momento 🔥 La noche de pasión entre Anabel y Yulen ❤️ 🌴 #ConexiónHonduras8

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/PubZG5TbrT — Supervivientes (@Supervivientes) June 12, 2022 Pero parece que este contacto no es el primero de la pareja. Desirée, que fue expulsada la semana pasada del concurso de Mediaset, reveló en plató a Ion Aramendi que en la semana previa a la llegada a la playa ya hubo algún roce entre Anabel y Yulen: «En la convivencia pasaron muchas cosas. Ahí había mucho tema desde el principio», aseguró ante la sorpresa de los colaboradores. Por su parte, Tania se convirtió en la última concursante en abandonar Honduras. La novia de Alejandro quiso agradecer el apoyo al público y mandó un mensaje de cariño a su entorno: «Os quiero familia, tengo muchísimas ganas de verlos».