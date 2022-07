Pipi Estrada ha 'roto' con Gerard Piqué. Tras años de amistad el colaborador de Sálvame se ha cansado de la actitud del futbolista y ha decidido contar su verdad. Todo comenzó el miércoles, cuando el periodista deportivo reveló en el programa de Telecinco las tácticas para ligar de algunos deportistas. «Cuando les interesa una mujer por la razón que sea, mandan localizarla para ponerlos en contacto», explicó Pipi, que señaló que a muchos futbolistas les dan «morbo» las mujeres que aparecen en la televisión.

Aunque no dio nombres, sus palabras han molestado al mundo de deporte y Piqué incluso ha tomado una drástica decisión: «Las consecuencias que he tenido ha sido que me ha bloqueado uno de ellos. El que me ha bloqueado que ahora mismo está en una situación de superhombre... es ¡Gerard Piqué!», dijo ante la sorpresa de los colaboradores. Este gesto ha molestado mucho a Estrada, ya que considera que siempre se ha portado bien con el catalán: «Soy un tío muy leal pero cuando piensas que estás por encima del bien y el mal, digo, un momento, aquí cagamos y meamos todos».

En ese momento, el ex de Terelu Campos dejó entrever que se ha callado muchas cosas durante estos años: «Teníamos una relación magnífica y me ha bloqueado. Ayer conté que un deportista se fue con una chica muy joven y muy guapa a la Costa Azul, que les vieron comprando ropa... y se dio por aludido. No me refería a él, pero las fechas le deben coincidir». Además, añadió que ha sido testigo de muchas cosas durante este tiempo: «He vivido y visto cosas en discotecas y nunca he contado nada de él».

El sábado 4 de junio Shakira confirmó que se separaba de Piqué. «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», señalaba un escueto comunicado divulgado por la agencia de comunicación de la cantante. El distanciamiento entre ambos era evidente, ya que en las últimas semanas la artista se había dejado ver en hasta dos ocasiones en Ibiza acompañada únicamente por sus dos hijos.