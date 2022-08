Una curiosa participante de First Dates ha vuelto a saltar a la palestra. María de 53 años sorprendió a Carlos Sobera por su gran forma física y por otras cuestiones. La participante no dudó en explicar que lleva más de dos años sin comer nada sólido y bebiendo su propia orina. «Ayuno muchísimo. Fui vegana, luego crudivegana y liquidariana. Dos años enteros sin comer nada sólido. Para venir aquí no he comido nada, sólo he bebido. Bebo agua de coco, mi propia orina... Orinoterapia. Se llama looping», le explicó María a un sorprendido Sobera.

Además, la «comensal» aseguró que «hay tres cosas que consideramos normales y son enfermedades. El sexo, se nos acumula la caca en el vientre. El estreñimiento. Esto se congestiona. Los parásitos son capaces de dominar tu voluntad y hacerte tirarte a un río, y cuando estás muerto se salen los parásitos». «¿Pero esto qué tiene que ver con el sexo?», quiso saber un curioso Carlos Sobera. «Al ayunar dos años a líquidos se me fue el deseo sexual y la regla. La regla es una enfermedad. El tercer error o enfermedad es el dormir», apuntó María. Llevo 15 minutos procesando todo lo que ha dicho esta señora... pic.twitter.com/xxjqJKeR9V — #PorQuéTT (@xqTTs) August 14, 2022 La velada continuó su curso y durante su cita María sorprendió comiendo con las manos la comida de su compañero Rafael y frotándosela por el cuerpo: «Esta historia va a tener que circular por metros y metros de intestino hasta que salga por el ano. Te lo quiero poner bien gráficamente. Esto como se queda estancado dentro de tu cuerpo provoca la caca olorosa, los pedos, el sobaco oloroso... ¿Si tienes una enfermedad qué es lo que tienes que hacer? ¡Cagar!». A lo que Rafael respondió: «No sigas así... me estás asustando», pidió Rafael.