Samu reacciona al beso de Tania y una de las chica se salta las normas

La isla de las tentaciones ha vivido este jueves su primera hoguera de confrontación. Mario y Laura se han visto las caras en un encuentro en el que han podido hablar sobre sus deslealtades tanto dentro como fuera del programa y, tras unos momentos de tensión, han decidido continuar con su aventura en el reality. «Quizás ni me quieres tú bien ni te quiero yo bien. Pero no me imagino mi vida sin ti. No te quiero perder, Mario, no estoy dispuesta a perderte. Me da igual lo que me has hecho y quiero que te de igual lo que te he hecho yo. Te quiero», aseguró Laura poco antes de volver a su villa.

En el último programa también se emitió el acercamiento de Tania con Hugo. La modelo y el tentador dieron rienda suelta a su pasión en un beso que el programa cronometró y que se prolongó durante 43 segundos. Sandra Barneda se presentó en Villa Paraíso y les comunicó que una de sus parejas había traspasado los límites. La presentadora entregó a los chicos una tablet en la que pudieron escuchar un audio del momento del beso y a los pocos segundos Samu reconoció a su novia y se rompió. Noticias relacionadas 'La Isla de las Tentaciones': así ha sido el fin de semana de los chicos en Mallorca Una nueva infidelidad llega a 'La Isla de las Tentaciones' con el récord del beso más largo Aunque el canario tendrá que esperar a la hoguera para confirmar si se trata de Tania, tanto él como sus compañeros tenían claro que se trataba de ella. Eso sí, Andreu también vivió unos momentos de dudas e incluso se planteó que la protagonista del audio fuese Paola. Y es que, tras su beso con Hugo Tania cada vez tiene más dudas de su relación: «Me besé con Hugo y me rompí. Llevo días pensando que con Samu va a salir mal. Lo de siempre, la tensión con la familia», dijo a sus compañeras. Los chicos escuchan un audio de besos y Samuel se derrumba: "Seguro que es Tania" ¿Cómo va a reaccionar en la próxima hoguera?

Barneda también visitó Villa Playa, pero por un motivo muy distinto. La presentadora, que volvió a llevar la tablet, indicó tajante: «Una de vosotras infringió una de las normas de La isla de las tentaciones, poniendo en duda la honestidad de sus palabras y de sus actos durante toda esta aventura». Habrá que esperar una semana para poder ver de qué se trata. Javi también será uno de los protagonistas del nuevo programa, y es que tal y como se ha podido ver en el avance se marchará de la hoguera y acabará corriendo por la playa al más puro estilo Christofer.