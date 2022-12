La final de MasterChef Celebrity continua dando de que hablar, pero no por la victoria de Lorena Castell. Las recientes declaraciones de Patricia Conde tras su expulsión del programa han revolucionado las redes, ya que acusó a dos compañeros del concurso de drogarse. En el texto inicial, que después borró, la comunicadora justificaba su actitud en la prueba de exteriores y lanzaba un dardo a dos de los aspirantes a chef: «En mi vida me he drogado y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así. Soy buena, pero no idiota. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto».

Ante estas acusaciones, la productora que realiza el programa para Radio Televisión Española, Shine Iberia, ha respondido a través de un comunicado oficial. «Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de MasterChef Celebrity. Comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción», remarcan. Cabe recordar que este martes Lorena Castell entró en la historia del programa tras batirse en duelo con Manu Baqueiro, el otro finalista de la edición. Después de doce semanas tras los fogones del concurso de cocina, los dos finalistas lo dieron todo y sacaron su lado más personal. La colaboradora de Zapeando hizo un menú para rendir homenaje a su hermano y a su hijo, que le estuvieron acompañado durante la última prueba. De entrante, la presentadora catalana hizo un suquet thai de gamba roja; el plato principal fue fabes cremosas con almejas y el postre lo denominó eclipse lunar con lichis y rosas, unos platos con los que consiguió alzarse con el primer premio.