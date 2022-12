Las dos protagonistas de las campanadas televisivas parecen estar en guerra. Cristina Pedroche ha respondido a las críticas de Ana Obregón sobre sus vestidos, que ya se han convertido en míticos, durante la emisión de la ceremonia para despedir el año desde la Puerta del Sol. En una entrevista para El Confidencial, la colaboradora de Zapeando ha asegurado que «es un sueño» que Obregón hable de ella. «Que no le gusta lo que llevo, perfecto, pero que se fije en mí es un sueño. Aunque sea para mal, como también lo hizo Norma Duval, me lo tomo por el lado bueno y me digo a mí misma 'ole», ha dicho.

Pedroche también ha contado que no tienen ninguna relación con su rival de cadena en la emisión de las uvas de Nochevieja. «Con Ana tengo poca relación, siendo reportera la he entrevistado alguna vez. Hace dos años, cuando volvió a TVE, subí a saludarla, pero justo la estaban maquillando y no pudimos vernos. Le deseo lo mejor», ha explicado. Sin embargo, ha asegurado que con Anne Igartiburu sí que tenía una relación más cercana el día de las doce uvas. «Me da pena que no vaya a estar Anne Igartiburu. Todos los años se ha pasado a verme y siempre le hago la misma broma: 'Tú vienes a ver el vestido, eh», ha señalado sobre la salida de la presentadora de las Campanadas de RTVE. Noticias relacionadas Cristina Pedroche, ¿embarazada? Sobre la subida de audiencias de las Campanadas de Antena 3, que por primera vez superaron a TVE el pasado año, dice que «el dato me da igual». «Estábamos en casa, lo vi y le dije a 'Dabiz': 'Marido, ya ha pasado'. Sabíamos que en algún momento iba a pasar porque la tendencia era al alza y justo en Televisión Española Ana Obregón se puso mala. Ante todo, lo que siento es orgullo. La gente me elige para tomarse las uvas porque confían en mí. Lloro de la emoción», ha señalado. Aunque todavía no se saben detalles de cómo será su vestido de este año, si que adelantó en El Hormiguero que podría tratarse de la técnica de body painting. Además, tras salir a la luz la noticia de su posible embarazo, que ella todavía no ha confirmado, se ha rumoreado que su elección de vestuario podría contener la revelación de su estado.