El tenso enfrentamiento de Ivana Icardi y el hermano de Adara: «Tienes muy pocas luces»

Ivana Icardi y Aitor, hermano de Adara Molinero, han protagonizado este domingo un tenso enfrentamiento en el plató de Supervivientes: Conexión Honduras. El encontronazo tuvo lugar en los primeros minutos del programa que únicamente se pueden ver en la plataforma de pago Mitele Plus. La argentina, que participó en el año 2020 en el reality de Telecinco, criticó la actuación de la modelo en el concurso: «Lo de Adara para mí siempre es provocador, vamos a ver cómo sigue el concurso». Aitor salió rápidamente en defensa de su hermana y reprochó a la influencer que «nunca es objetiva».

«Igual que su hermana no fue objetiva con mi concurso», respondió tajante Ivana, unas palabras que molestaron a Aitor que dijo duramente: «Tienes pocas luces». Tal fue la tensión entre ambos que incluso el presentador, Ion Aramendi, tuvo que llamar la atención a los colaboradores: «Esas frases de 'no tienes luces' y todo esto, no mola nada, no es algo que me apetezca escuchar aquí». Icardi agradeció al presentador su intervención pero remarcó que ella tiene derecho a valorar a los concursantes.

«Esta gente está acostumbrada siempre a sobrar a los demás. Tengo derecho a opinar sobre todo el mundo», indicó. Tras estas declaraciones Iván le pidió que fuese «objetiva». Este mismo lunes, a las pocas horas de la emisión del programa, Ivana ha compartido un significativo texto en sus redes sociales en el que habla sobre lo importante que ha sido para ella Supervivientes: «Este reality me ha dado muchísimo y es el que más he disfrutado de los que he hecho. Estoy agradecida por poder haber estado en plató y revivir unas horitas cómo fue mi experiencia».

Ivana y Adara mantienen una tensa relación y en más de una ocasión se han criticado públicamente a través de redes sociales. Ambas han sido madres con Hugo Sierra y la argentina reside en Mallorca desde hace casi dos años. La influencer se mudó a la Isla cuando comenzó su relación con el uruguayo, al que conoció en Supervivientes. En el mes de agosto de 2021 nació Giorgia y siete meses después la pareja decidió poner punto y final a su relación.