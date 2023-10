David Bisbal fue el invitado de El Hormiguero este pasado lunes. El cantante acudió al programa de Pablo Motos para presentar donde presentó su nuevo disco de estudio, Me siento vivo, que ya está a la venta. Además, aprovechó también la visita para promocionar el documental que habla de sus 20 años de carrera, que llegará a Movistar Plus+ el próximo 17 de octubre.

El cantante comentó en el programa de Antena 3 que su madre odia uno de sus éxitos, Corazón latino: «Estoy de acuerdo con ella porque es una letra que según pasan los años no voy sintiendo», aseguró el almeriense. Además, acabó confesando que hay un tema que dejó de cantar durante 10 años: «Me harté de Bulería y no la incluía en los conciertos, estuve una década sin cantarla», admitió. Aunque rectifico y añadió: «Pero me he dado cuenta de que le gusta mucho a la gente y acabo todos los conciertos con Ave María, Corazón latino y Bulería».

El músico está viviendo un momento dulce y pronto estrenará un largometraje que repasa su vida. En él cuenta que su padre tiene alzheimer. «Ya no me reconoce. Ni a mí ni a mis hermanos. A veces, tampoco a mi madre que siempre está con él. Ya nos hemos ido acostumbrando, pero fue duro, sobre todo la primera vez que no te reconoce. Se te parte el alma», confesaba dolido. Y también buscaba lo positivo. «Se acuerda muchísimo de su época de boxeador y, sobre todo, de que es almeriense. Dentro del mundo en el que vive también hay momentos graciosos y en esos momentos trato de cobijarme», contó.

El videoclip de su nuevo lanzamiento lo ha grabado junto a su mujer, Rosanna Zanetti. «Ha sido muy bonito contar con Rosanita. Tenía muchas ganas de presentar baladas de esas características y contar con la presencia de mi esposa en una canción tan personal que se quedará en el recuerdo para siempre», dijo el artista.