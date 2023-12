El reportero Isma Juárez, del programa El intermedio de LaSexta, asistió este lunes a la presentación del libro de Pedro Sánchez Tierra Firme. El mallorquín derrochó desparpajo y aprovechó la ocasión para que el presidente del Gobierno le firmase su ejemplar, pero este gesto no le pareció suficiente. «Ya me he gastado 22 euros en el libro, ahora le toca a Pedro Sánchez hacer algo por mí», dijo el periodista entre risas. Entonces le hizo una extraña petición: pasarle su décimo de la lotería de Navidad por la espalda, porque es «el tipo con más suerte del mundo».

Sánchez, lejos de enfadarse, le animó a que lo hiciese: «Pásalo, no tengo problema». Entonces Juárez empezó a frotar su décimo contra la espalda del presidente visiblemente contento por haber conseguido su objetivo: «Esto me va a dar mucho dinero, si no son los 400.000 de El Gordo, serán 400 euros en Wallapop de algún 'Pedroliever'. Esto vale oro». El propio Isma ha recuperado este momento y lo ha compartido en la red social X acompañado por el texto: «Acuérdense de este humilde reportero cuando estén instalándose el jacuzzi en casa». Acuérdense de este humilde reportero cuando estén instalándose el jacuzzi en casa 🤙 https://t.co/JP788p8c5r — Isma Juárez (@IsmaJuarez) December 12, 2023 La semana pasada se publicó Tierra Firme, un trabajo en el que político da detalles sobre su vida en familia. En sus páginas Pedro habla de su relación con su mujer, Begoña Gómez, y las aficiones que comparten: «Nos gusta salir a montar en bici juntos, dar un paseo por el campo... Ambos somos aficionados a leer y nos gusta conversar sobre nuestras lecturas», explica en el libro. También confiesa la costumbre que repite a diario con sus dos hijas: «Hay un pequeño ritual familiar que intento respetar, no importa en qué parte del mundo me encuentre: cada mañana a través de nuestro grupo de WhatsApp, les envío un enlace a mis hijas», una forma de mantener el contacto y conocer los intereses de las nuevas generaciones.